2021'de burçları neler bekliyor? İşte Güneş tutulması ve 14 Aralık 2020 burç yorumları

Bu hafta etkisi minimum 6 ay üzerimizde olacak ve bizler için 2021 yılının ilk yarısını nasıl geçireceğimiz konusunda oldukça önemli bir Güneş Tutulması yaşanacak. En çok Ateş ve Hava burçlarının etkileneceği 14 Aralık haftasına Yay Burcunun 23. Derecesinde gerçekleşecek bir Güneş Tutulması ile adım atıyoruz. Güneş Tutulmaları’nın yeni başlangıçları ifade ettiğini fakat bu tutulmanın Güney Ay Düğümü tarafında gerçekleştiği için uzun zamandır yenilemeye ihtiyacımız olan konular hususunda yenilik getireceğini söyleyen Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, yeni haftanın ilk gününde burçların bizlere ne gibi işaretler verdiğini açıkladı.

Artık koronadan kurtulmak ve yenilenmek istiyoruz. Ya da uzun zamandır işsiziz ve artık bir yenilenme arayışı istiyoruz. İş, aşk , mevki, sağlık gibi konularda küllerimizden yeniden doğmak için bu tutulma bizi destekleyecek. En çok Ateş ve Hava burçları etkilenecekler.

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ

Yay, İkizler, Koç, Aslan, Terazi ve Kova Burçları 1. Dereceden bu tutulmadan etkilenecekler.

Boğa, Başak ve Oğlak Burçları ise yaşamlarında görmedikleri yeni deneyimleri, yeni yetenek alanlarını keşfedecekler. Ummadıkları farklı işlerde farklı aşklar yaşarken kendilerini bulabilirler.

Yengeç, Akrep ve Balık burçları ise bu tutulmada iradelerini geliştirecekler. Sabah okulunu okuyan akşamları ise okumak için çalışan öğrenci gibi hissedecekler kendilerini. Biraz fazla çalışmak ve kendi hayalleri, hedefleri için yaşamlarını programlamaları gerekecek.

GÜNEŞ TUTULMASININ ETKİLERİ

Peru, Tutulma ülkemizden gözlemlenemeyecek. Güney Amerika bölgesinde görülecek. Arjantin Brezilya ’nın güneyi, Şili en çok etki alacak yerler. Paraguay Bolivya ise gölgeli şekilde tutulmayı gözlemleyebilecekler.

Dünyanın bu bölgesinde görülen tutulma sular, depremler ve okyanus akıntıları ile değişen hava koşullarını, mevsim zorluklarını ön plana taşıyabilir. Hem okyanus akıntıları önemli hem de dünyamızın karasal oksijen deposu amazonlar tıpkı akciğerimiz gibi bizim için çalışır. Buralarda yaşanacak olumsuzluklar tüm dünya ülkelerini coğrafi olarak tehdit altında bırakabilir.

Ekonomi, siyasi yaptırımlar nedeniyle yine canımız acıyabilir. Artık doğa karşısında çaresiz olduğumuzu, doğayla iç içe yaşam alanları yaratmamızı hatırlamamız gerekiyor.

TUTULMA DERECESİ

23 derece Yay Burcu, 23 derece Kova burcu gibi çalışır. Derecenin Terim ve Dekan Yöneticiliği Satürn’e çalışıyor.

Tutulma Derecesi Kova Burcu özelliği taşıyor. Terim ve dekan yöneticiliği de Satürn gezegenine çalışıyor. Teknoloji ile kolektife hizmeti göreceğiz. Globalleşmenin önemini bir kez daha anlayacağız. Haberleşme, teknoloji, sibernetik iletişim ön planda olacak. Devlet, hükümet toplum ve halk için öncelikler alacak. Özellikle sağlık konusunda umutlu bir alanı temsil ediyor.

Avantajı sağlık konusunda halkın ihtiyaçları öncelikli motivasyonlarımızı oluştururken dezavantajlı kısımda bilgi kaynaklarının kirliliği, pratik uygulamalardaki dikkatsizlikler nedeniyle yaşanan krizli süreçler bizi bekliyor olacak.

Merkür Güney Düğüm kavuşumu ve Merkür ile Mars üçgeni bizi zorlayacak.

Ülkeler bilgi kaynaklarını gizleyebilir. Sızan bilgiler hükümetlere karşı inancın yitirilmesine vesile olabilir. Halk ayaklanmaları ve başkaldırılar gerçekleşebilir.

Devlet yöneticilerinin kartlarını açık oynaması gerekecek. Ayrıca bilgi gezegeni Merkür’e gelen Mars üçgeni uyumlu gibi gözükebilir fakat tam tersi şekilde hızlı uygulamaların yaşattığı sorunları büyüteceğini bilmeliyiz.

Merkür’ün Başak gibi B planlar yapabilecek bir burca ihtiyacı vardır. İkizler gibi deneyler yapmaya teşvik edici alanlara ihtiyaç duyar fakat Merkür’ün yay burcundaki konumu ve Mars’tan aldığı destek açısı B planları olmadan, hızlı ve taraflı uygulamalar nedeniyle sağlık ve ekonomi konusunda zararı büyütecektir.

SABİT YILDIZLAR

Tutulma Anı Ras Alhague yıldızı ile kavuşuyor. Bu yıldız Ophiuchus Takımyıldızı’nda yer alır. Hani şu meşhur bahsi geçen Yılancı Takımyıldızı. Yılanı elinde tutan figürle görülür gökyüzünde. Yılan ezoterik bilişte derisini değiştiren, yenilenen ve şifayı taşıyan anlamı ile karşımıza çıkar. Tıp alanı o kadar çok parlayacak ki. Bu tutulma bize şifa ve arınma için büyük bir alan sunuyor.

SİDERAL ZODYAK’A GÖRE YANİ VEDİK BİLGİLERİNE GÖRE

Tutulma 28 derece akrep burcunda gerçekleşecek. Bu derece Jyeshta nakshatrası ile birleşir.

Merkür Mars kontrolünde olan bu takımyıldız aynı batı bilgilerinin bize sunduğu alanı yine gösteriyor. Gücümüzü kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Ketu tarafında yani Güney Ay Düğümü tarafında gerçekleşiyor. Mücadele gücümüz fazlaca tetiklenecek. Bilgi savaşları göreceğiz. İletişim, lojistik kanalları ön planda olacak.

Kısa yoldan kar elde etmek isteyenlerle ilgili zorlu mücadelelere şahitlik ediyor olacağız. Ayrıca Akrep tarafı Arap ülkelerini gösterir. Arap ülkeleri ile ilgili sağlık, geri dönüşüm, ekonomi, petrolün dönüşümü, işçi ve sendikalarla ilgili zorluklar ortaya çıkacaktır.

Arkadaşlarım, Jyeshta önemli bir nakşatradır. Vedikte 27 Nakşatra kullanırız. 27 Nakşatra 3 bölünür. İlk dokuzlu kişisel alanlara hitap eden nakshatralardır. Aswini ile başlarız yola. Sonraki dokuzlu ise toplumsal alanları etkileyen nakshatralardır ve en sonki dokuzlu kolektife hizmet eden takımyıldızlardır.

Jyeshta ise 18. Nakşatra olarak tam bu geçişte yer alır. Toplumsal alandan kolektif alana geçiş nakşatrasıdır. Yani toplumların ürettikleri çalışmalar, kolektife hizmet etme adına dönüşüyor olacak önümüzdeki aylarda!

ÜLKERLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu tutulmadaki sembolümüz “ŞEMSİYE”. Jyeshta Nakshatrası küpeler, sirküler objeler ve şemsiyeyi sembolize eder. Şemsiye aslında bizi yağmurdan koruması için kullandığımız şekilli bir araç değildir. Şems kökü güneş demektir. Aslında şemsiye kelimesi güneşlik anlamı taşır. Bizi güneşten koruması için kullanılmak amacıyla ilk başta ortaya çıkmıştır. Su geçirmez kumaşlar üretmeyi ilk başta düşünmüyorduk.

PEKİ EZOTERİK ANLAMDA NEDİR?

Güneş bilgi demektir fakat yoğun olduğu zaman güç, ego ve başarı konularında acımasızca yakar ve kavurur. O nedenle şemsiye kullanmak bir nevi kişisel egodan korunmak, güce karşı büyülenmemek, kendimizi, haddimizi bilmek adına kendi gölgemizi yaratmak anlamına gelir.

Sembol olarak bir şemsiye çizmenizi ve o şemsiyenin altına kendinizi güçlü hissettiğiniz, başarmak istediğiniz konuları kelime kelime yazmanızı istiyorum.

Örneğin, "Bu yılki sınavlarımda başarılı olmak istiyorum" değil, “Sınavlarda her zaman başarılıyım.” gibi cümleler yazmalıyız. Geniş zaman kipi kullandığımız cümlelere niyetlenelim.

"Aşkımı doyasıya yaşıyorum. Sevildiğimi biliyor, her daim hissediyorum. Edindiğim bilgiler önümü aydınlatıyor. İşimde her zaman takdir ediliyorum. İlişkilerimde çok seviliyorum." gibi örnekcümleleri çizdiğimiz şemsiyenin altına kazabiliriz.

Bu kâğıtları Haziran Ayı’ndaki tutulmaya kadar koruyacağız. Önümüzde bir yerde olması önemli. Her daim görebileceğiniz bir yerde bulundurmanızı öneriyorum.

2021 YILINDA BURÇLARI NELER BEKLİYOR? İŞTE BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇLAR

Yurt dışı, il dışı, yabancı kaynaklar, yabancı sermaye bu alanlar hususunda yeni deneyim alanları yaratabilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken bir kısım var! Kendinizi ortaya çıkartırken 6 aylık süreçte inanç kalıplarınıza takılabilirsiniz. Kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Ya da kendinize çok güvenirsiniz fakat başkalarının sizi desteklemediği hissiyatına kapılabilirsiniz. Bu süreçte uğraş vermeniz gereken sınavlarınıza değinecek olursam, kendi donanımınızı yükseltmek, CV’nizi yükseltmek, hayatınızı güçlendirmek ve inançlarınız hususunda kendinizi güçlü tutabilmeli ve önemsemelisiniz. Uzun yolculuklara çıkabilirsiniz. Eğitim kanallarınızın açık olmasına olanak tanıyabilir. Aşk ve ilişkiler hususunda, uzaktan ilişki yürütenleriniz için daha fazla şanslı olmanıza olanak tanıyacaktır. Peki, etkilerini ne zaman hissedeceğiz sorusuna karşılık ise 6 aylık sürece yayabilirsiniz. Şubat sonu Mart Ayı gibi daha çok ortaya çıkabilir. Hızlı kararlar almadan önce vereceğiniz karar için şu sözleri anımsayabilirsiniz. “Acele işe şeytan karışır.”

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞALAR

Tutulmanın etkilerini para kazançları hanenizde deneyimleyeceksiniz. Borçlar-harçlar ve ödeneklerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Arkanızdan dönen işler-süreçlerle uğraşabilirsiniz. “Aklıma gelen başıma geldi” işte dedirtebilir. Özellikle bu alanlarda desteklenmediğinizi hissedebilirsiniz. Müşterek kazançlar ve ortak kazançlar hususunda kaygılar geliştirmiş olabilirsiniz. “Birikimim, hayatım ve ben nereye doğru yol alıyoruz bunu bilemiyorum” dediğiniz bir döngü yaşanabilir. Mistik ve okulüt konulara karşı akış ve ilgiliniz artabilir. Enerjinizin yönü size kanallık yaptırabilir. Bilgiler size akabilir. Bu dönem Rüyalarınıza dikkat! Rüyalarınızı not almalısınız. İkili diyaloglarınızda cümlelerin arkasındaki gizemi keşfetmeye çalışalım ve önemseyelim isterim.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İlişkiler, evlilik, aşk, mevki, statü sizler için önemli olacak. Diğer yandan topluma açıldığınız kapılar ve taşınmaları da sembolize eder. “Kendimi ne şekilde ortaya çıkartacağım” dediğiniz konularla ilgili yeni bir sürece ve döngüye girmenize olanak tanıyacaktır. Bu süreçte yanınızda kimler var görmek isteyebilirsiniz. Sizi destekleyenler kim bilmek isteyebilirsiniz. İlişkilerde sevgi ve paylaşım önceliğiniz olabilir. Dikkat etmeniz gereken husus arkadaşlık ilişkileriniz olacak. Çünkü kesinleşen bir Mars Merkür karesi etkisinde olacaksınız. Arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizden gelecek kösteklere ve hararetli süreçlere de dikkat etmeniz gerekebilir. Kayıp olarak gördüğünüz arkadaşlıklarınız zaman içerisinde kazançlarınıza dönüşebilir. Zarar gören ilişkilerinizin çözümü arkadaşlarınızı kayıp etmekten geçebilir. Burada 6 aylık süreçte önemli olan umutlarınızı yitirmemek olmalı.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Tutulmayı 6.evinizden deneyimleyeceksiniz. Çalışma ortamınız, sorumluluklarınız, evcil hayvanlarınız, iş arkadaşlarınız, asistanlarınız ve sağlıkla ilgili konular ön plana çıkabilir. Dikkat ve temkinli olmanız gereken alanlar ise işiniz, statünüz olacak. Kendinizi ortaya çıkartmakla ilgili fikirler ve fikir çatışmaları gibi zorlu durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendi hayatınızı revize etmek ve kendi ayaklarınızın üzerinde durmakla ilgili de yeni deneyimler kazanmanıza vesile olabilir. Bu dönem öz güven çalışmaları yapmak faydalı olabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLANLAR

Güneş tutulmasını 5.eviniz konularında deneyimleyeceksiniz. Aşk-ilişkiler, çocuklar, hobileriniz ve ilgi alanlarıyla ilgili konular odak noktanız olabilir. Sizlere şans getirebilir. Yaratıcılık ve reklam kanallarınızı ön plana çıkmasına olanak tanıyabilir. Yaratıcılık alanlarınızı ön plana çıkartabilecek çalışmalar içerisinde bulunmanıza vesile olabilir. 6 aylık serüvende sınavlarınız arasında yeterli donanıma sahip misiniz? Ya da yeterli donanıma sahip kişilerle mi? çalışıyorsunuz gibi konular ve süreçlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Mesleki anlamda yeterli donanıma sahip miyim gibi sorgulamalara girebilirsiniz. Eğitim vermekle ilgili ya da eğitim almakla ilgili süreçlerde deneyimler edinmenize vesile olabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Tutulmanın etkilerini aile ve yuva hanenizde yaşayacaksınız. Kendi mahrem alanlarınızı değiştirmek ve şekillendirmek hususunda önemli başlangıçlar yaşamanıza vesile olabilir. Tutulmanın etkilerini önümüzdeki 6 ay boyunca hissedeceksiniz. Kendi hayatınızda, mahrem alanlarınızda ne kadar özgürsünüz ve kendi hayatınızı ne kadar güçlendiriyorsunuz bu konularla ilgili yeni bir döngüye girmenize olanak tanıyacak. Ani tepkiler verebilir ve ani kararlar alabilirsiniz. Kontrol alamadığınız her konu ve kişi için iki katı performans ve mücadele vermek durumunda kalabilirsiniz. Taşınmalar söz konusu olabilir. Aile bireyleriyle aranıza mesafe ve sınırlar koymak durumunda kalabilirsiniz. Evliyseniz eşinizin ailesine mesafe koymak durumunda kalabilirsiniz. Kendi mahrem alanlarınıza sınırlar belirlemek durumunda kalabilirsiniz. İşinizi evinize taşıyabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler hususunda sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. Özellikle hissiyata çekilecek ve “gerçekten seviliyor ve değer görüyor muyum?”, “isteklerim karşılanıyor mu?” gibi bu süreçleri de deneyimlemenize olanak tanıyabilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİLER

Hava elementi özelliğinden bu tutulmadan güzel etkiler alacaksınız. Desteklendiğinizi görmenize vesile olacak. Özellikle, fikirler, iletişim, kendinizdeki yaratıclığı, yazma çizme, yazarlık ve sanatsal konuları ön plana çıkartacağınız bir tutulma yaşayacaksınız. Kardeşleriniz, yakın çevreniz ve komşuluk ilişkileriniz ile ilgili de yeni tecrübeler ve yaptırımlar söz konusu olabilir. Aşk evinize dahil olacak birçok enerjiye dahil olacaksınız. Özellikle evliyseniz bu alanda eşinizden destekler görebilir, sürprizli gelişmeler olabilir. Eşinizin hayatını düzenlemekle meşgul olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın, dostlarınızın ya da partnerinizin sosyal çevrelerine dahil olabilirsiniz. Kendi çevreniz dışında bir başka çevreye dahil olacağınız bambaşka bir serüvene giriyorsunuz.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREPLER

Tutulmanın etkileri maddi kaynaklar ve para evinizde can bulacak. Nerelerden gelir elde edebileceğinize dair yeni yaptırımlar, yeni süreçlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle sağlık eviniz tetikleniyor olacak. Sağlığınızla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Çalışma ortamınızla ilgili de harcamalar yapmanıza vesile olabilir. Çalışmalarınızı güçlendirecek donanımlar almak isteyebilirsiniz. İşiniz için gerekli demirbaş harcamalar yaptırabilir bu süreç size. Daha fazla güçlenecek ve iş hacminizi genişletebileceğiniz harcamalar üzerine yoğunlaşmanız gerektiğine dair vurgular yapıyor olacak. Ev hanımıysanız ve evdeki çalışma sürecinizi hızlandırmak adına elektrik süpürgenizi yenilemenize olanak tanıyabilir. Zaman kazandıracak enerjilere yatırım yapmak önem kazanacak. Güvenceler kanalınızda ön plana çıkacak. Burada önemli olan aşk ve ilişkiler hususunda güvenceleri ne kadar yaratabildiğinizdir. Aşk ilişkilerinize yön vermek ve adını koymak isteyebilirsiniz. İş ilişkilerinde de iş birlikleri ve kontaklar kurup bu alanlarda da ilişki geliştirme potansiyeli yakalayacaksınız.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAYLAR

Tutulma sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Yenilenip, başkalaşacağınız bir sürece giriyorsunuz. Hayatınızı şekillendireceğiniz bir alana geçiş yapmanıza vesile olacak bu tutulma. Güçleneceksiniz! Özellikle aşk ve ilişkiler alanında da destekleneceksiniz. Çünkü Mars’ın üçken açısı uyumlanmanıza vesile olacak. Aşkta, ilişkide kendinizi öncelikli bir şekilde ön plana çıkmak isteyebilirsiniz. Diğer yandan aşka karşı inancınızı değiştirmek, inanç kalıplarınızı değiştirmenize vesile olacak. İnanç kalıplarınızı güçlendirebileceksiniz. “Ben evlenmek istemiyorum! Özgürlüğüm kısıtlanır…” dediğiniz noktada bir bakmışsınız evlilik daha sıcak bakma noktasına taşıyabilirsiniz kendinizi. Bir ilişkinin sizin önceliklerinizi kısıtlamadığına dair ipuçları sunacak bir tutulma deneyimleyeceksiniz. Öz güveninizi de geliştireceğiniz bir tutulma olacak. Kendi yaratıcılığınızı da ön plana çıkartabileceksiniz.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

6 aya yayılacak bir tutulma deneyimleyeceğiz. Kendinize ayırdığınız alanlar, dış mahrem alanlarınız ve içinize döndüğünüz alanlar gibi dışı süslemek yerine içi süsleyecek çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. Özellikle aile ve yuva hanesinde konuşamadığınız değer gösterip de o değerleri paylaşamadığınız her ne konu varsa bu konularla ilgili sezgisel yollar ve potansiyeller önünüze çıkabilir. Sevginizi aktarmak ve ailenizde değerinizi göstermekle ilgili sıkıntı yaşadığınız konularda “sen beni yanlış anladın, benim değer verdiğimi şu şekilde görebilirsin” gibi bir durumlar yaşayabilirsiniz. Siz konuşmasanız da evren sanki size bu konuda karşı tarafa suçlamalarınızı, sıkıntılarınızı ve kendinizi yanlış ifade ettiğiniz konularla ilgili yeniden doğru kanallarla ifade edebileceğinize dair sezgisellikle konuşuyor olacak. Kokular, duyular, empatiler gibi ilginç bir şekilde evren sizinle farklı iletişim metotları ile kanallık edebilir. Aşk ve ilişkiler hususunda da hayatı ne kadar paylaşabiliyorsunuz bu konular vurgulanacak. İş ve gelişimler hususunda temkinli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimizi ön plana atmadan arka planda neleri yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Buz dağının görünmeyen kısmında daha fazla çalışmanız görünür yüzeyi daha sonradan beslemenize vesile olacak.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVALAR

Arkadaşlık çevreniz ve umutlar evinizden yaşayacaksınız bu tutulmayı. Sizleri destekleyen bir tutulma olacak. Uzun zamandır sosyalleşemediğiniz önünüzde tıkanan süreçler varsa bu tıkanıkları tekrar ön plana çıkartacak enerjilerle karşılaşmanıza vesile olacak. Özellikle kardeşleriniz, çevreniz, fikirleriniz ve düşünceleriniz çok fazla önemsenecek bu konularda. Ağzınızdan çıkan cümleler başkalarını etkileyecek nitelikte olacak. Söylemlerinize dikkat!

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Kendi hayatınızı ön plana çıkartmak ve bilinir olmak, hedefleriniz hususunda deneyimler elde etmenize vesile olacak. Hedeflediğiniz şeyler değişmeye başlıyor. Bu hedefler sizin hayatınızı güçlendirmeye vesile olacak. Özellikle Mars’ın yapacağı üçken açı ile destekleneceksiniz. Mars’ın yapacağı bu açı ile de teşvik ediyor konumuna taşıyabilecek sizleri. Hedeflerinize ulaşacak maddi kaynağınızın olmaması gibi durumların dengelenmesine olanak tanıyabilir. Maddi konularda harcamalara vesile olabilir. Kazanç elde edebilmek için harcama yapmanız gerekecek bu süreç içerisinde. Bu konularda temkinli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü kandırılmalara açık ve kıssadan hisse bir yerlere gelmek gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Sabırla ve adım adım, yavaş yavaş giden işlerin içerisinde olmaya özen göstermeniz yararınıza olacaktır. Abartılı kazanç kandırmacasından uzak durmayı ve düşünmeden hareket etmemeyi kendinize ilke edinmelisiniz. “Yaklaşık 1 yıl içerisinde kazanım elde edebiliriz” gibi süreçlerin sizlere daha avantaj sağlayacağını düşünmelisiniz. Uzun vadede yatırımları hedef almalısınız. Sorumluluk alma hususunda sıkıntılar söz konusu olabilir. Sevdiğiniz işin ya da kişilerin de sorumluluğunu almak durumunda kalabilirsiniz. Eşiniz, hayat arkadaşınız ya da kimse yoksa bile iş ve çalışma ortamı haneniz ön plana çıkabilir. Buralardan yeni bir aşk, yeni bir iş gelebilir. Karşılıklı destek enerjisini çalıştırmanız da avantaj sağlayabilecektir.