2021 Darüşşafaka Sınavı tarihi belli oldu! Darüşşafaka Sınavı başvuruları nasıl yapılır?

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2021 yılı sınav tarihleri belli oldu. Tam burslu ve yatılı eğitim için başvurular başladı. Peki, 2021 yılı Darüşşafaka sınavı ne zaman? Darüşşafaka sınavı başvuruları nasıl yapılır? İşte Darüşşafaka Sınavı tarihleri...

Darüşşafaka babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara parasız ve yatılı bir eğitim fırsatı sağlıyor. Darüşşafaka, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık , beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşılıyor. Darüşşafaka Sınavı'na katılacak öğrenciler için başvuru şartları yayınlandı. Peki, 2021 yılı Darüşşafaka sınavı ne zaman? Darüşşafaka sınavı başvuruları nasıl yapılır? İşte Darüşşafaka Sınavı başvuru şartları detayları...

2021 YILI DARÜŞŞAFAKA SINAVI NE ZAMAN?

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2021 yılı sınavı, 30 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da Türkiye’nin 28 ilinde düzenlenecek. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara parasız ve yatılı bir eğitim fırsatı sağlıyor. Ülkemizin bütün çocuklarının iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu düşünen hayırsever kişiler tarafından 1863’te kurulan Darüşşafaka, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşılamakta, onları en iyi biçimde yetiştirerek liseden mezun ediyor.

arüşşafaka Lisesi’ni bitiren öğrenciler, İngilizce bilen, bilgisayar kullanabilen, bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, çok okuyan bilgili gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor.

2021 yılında Darüşşafaka Sınavı ne zaman yapılacak?

Darüşşafaka Sınavı Kayıt Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2021, Cumartesi

Darüşşafaka Sınavı Kayıt Bitim Tarihi: 24 Mayıs 2021, Pazartesi

Darüşşafaka Sınav Günü: 30 Mayıs 2021, Pazar

Darüşşafaka Sınav Saati: 10.00*

Adayların saat 09.00`da sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Aday kaydı için başvurular 2 Ocak 2021'den itibaren online olarak yapılabilir.

Darüşşafaka Giriş Sınavı başvuru şartları

- T.C. vatandaşı olması

- Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

- Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

- 2010 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

- 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, Darüşşafaka Sınavı'na başvurabilirler.

Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

- Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

- Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

- Başvuru Formu (doldurulmuş)

- Başvuru için gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu'na postayla ulaştırılması zorunludur.