2021 Cuma mesajları 2 Nisan! Cuma mesajları 2021 resimli yeni yazılı kısa sözler ile ayetli anlamlı güzel sözlü Cuma mesajları…

Cuma günü vasıtasıyla, sevdiklerini namaza çağırmak onlara mesajlar aracılığıyla iyi diklerde bulunmak isteyenler cuma mesajları ile hayırlı Cumalar diliyor. Mübarek gününün kudretini paylaşmak için duatlı, ayetli, kısa, anlamlı Cuma mesajlarını derledik. İşte en güzel Cuma mesajları…

Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Maneviyat coşkusunun yaşandığı bugünde mesajlar aracılığıyla iyi dileklerini sevdiklerine göndermek isteyenler uzun, farklı, yeni, kısa, dualı, ayetli, resimli gibi seçeneklerinden istediğine uygun olarak Cuma mesajları araması yapıyor. İşte 2021 Cuma mesajları…

CUMA MESAJLARI 2021 YENİ YAZILI KISA RESİMLİ SÖZLER

Sanma ki duymaz, Rabbin âhlarını. Sanma ki görmez gözyaşlarını. O, en adil olan, bırakmaz kimsede kimsenin âhını! Cumamız mübarek olsun.

Allah; ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Hayırlı cumalar.

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara… (Şems) Hayırlı cumalar.

Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı cumalar…

Ey benim güzeI mevIam! Benim senden istedikIerimi değiI; senin bende görmek istedikIerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar! Ey benim güzeI mevIam! Benim senden istedikIerimi değiI; senin bende görmek istedikIerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Kalbiniz hangi güzel şey için çarpıyorsa "ALLAH" gönlünüze Onu versin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Cuma gününün önemi hakkında şöyle buyurmuştur;

"Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan rızk isteyin Allah'ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz."(Cuma 9-10)

Cuma kelimesinin sözlük manası "cem olmak" "toplanmak" tır. Cuma günü tüm Müslümanlar Cuma namazını eda etmek üzere camide toplanırlar. Bugün adeta bir bayram havasında geçer. Cuma günü hakkıyla yapılan her ibadet Allah katında çok değerlidir. Bugüne "Seyyidü`l-eyyam" günlerin değerlisi denmesinin sebebi de budur.

HADİSLİ AYETLİ CUMA MESAJLARI

"Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, Cum'a, 18)

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır." (Tirmizî, Zühd",21)Cumamız bereketli olsun

Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz Aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar...

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın...Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın...Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!.

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar..

Rabbim bu güzel günde, dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın. Hayırlı cumalar.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı cumalar.

Allah'ım, bize seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle amin. Hayırlı cumalar.

Ya Rabbim, gittiğimiz yolu hak, zorlukları kolay, imanımızı tam, sözlerimizi isabetli, yolun sonunda kabrimizi cennet bahçesi eyle. Amin. Hayırlı cumalar.

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Hayırlı cumalar.

Sanma ki duymaz, Rabbin âhlarını. Sanma ki görmez gözyaşlarını. O, en adil olan, bırakmaz kimsede kimsenin âhını! Cumamız mübarek olsun.

Allah; ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Hayırlı cumalar.