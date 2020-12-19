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2021 bütçesi TBMM'de kabul edildi

19 Aralık 2020 Cumartesi - 0:11 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 0:56

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi


TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri tamamlandı. TBMM Genel Kurulu’nda konuşmalardan sonra elektronik oylama yapıldı. 2021 Merkezi yönetim Bütçe kanun Teklifi için 509 milletvekili oy kullandı. 316 milletvekili ‘kabul’, 193 milletvekili ‘red’ oyu kullandı. Ayrıca, 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi oylaması yapıldı. Oylamada 508 milletvekili oy kullandı. 312 milletvekili ‘kabul’, 196 milletvekili ‘red’ oyu verdi.

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TBMM Bütçe Kanun Teklifi
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