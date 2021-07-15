İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi sınava hazırlanan öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 2021 Bursluluk sınavı tarihi!

Binlerce öğrenci ve velinin gözü 2021 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) çevrildi. 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınava hazırlanan öğrenciler 2021 bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 2021 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 2021 Bursluluk sınavı tarihi!

2021 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada Bursluluk sınavının 5 Eylül 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Sınav giriş belgeleri açıklanınca, bursluluk sınavına giriş belgesini yanınıza almanız bu sınava katılmanız için büyük bir önem arz etmektedir. Her sene sınav sürecine ilişkin tüm şartlar adaylara duyurulmaktadır.

MEB bu sınav için bir tarih belirlemekte ve sitesi üzerinden duyuru yapmaktadır. Bu sınavın amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve aynı zamanda burs imkanı vermektir. Durumu iyi olan kişiler sınava girse de bu imkanlardan yararlanması mümkün olmadığı için sınava girmesine gerek yoktur.

Aile içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üzerinde ise sınava girseniz de imkanlardan yararlanamazsınız.

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS BURSLULUK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.