Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat 2021 askerlik yerleri 22 Ocak 2021 tarihinde belli olacak. MSB ASAL yaptığı açıklamada, "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir." İfadelerini kullandı. Peki, 2021 bedelli askerlik celp dönemleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olur?

Bedelli askerlik başvurusu yapan asker adayları, Şubat 2021 askerlik yerlerinin netleşmesinin ardından 2021 Ocak ayı bedelli askerlik sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 2021 bedelli askerlik celp sevk yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçları için henüz bir açıklama yapılmadı. e-Devlet ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecek. Bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.

Bedelli askerlik başvurusu E-Devlet sisteminden yapılıyor!

e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin.

Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

2021 bedelli askerlik ücreti belli mi?

2021 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabiliyor. 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlenmişti.