2021 Bağkur primi ne kadar oldu? 2021 bağkur (4B) primi zammı...

Asgari ücretin açıklanmasıyla birçok kaleme gelen zamlar da belli oldu. Asgari ücret gibi primeler de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Primlerin ödenmesi durumunda kişi sağlık hizmetinden yararlanamadığı gibi, ödeme yapılamadığı için çalışma günleri emeklilik kapsamındaki prim günlerine dahil edilemiyor. Asgari ücrete yapılan zam ile primler de belli oldu. Peki, 2021 bağkur primi ne kadar oldu?

Bağkur primi ne kadar 2021 oldu? Sigorta primleri sağlık hizmetinden yararlanmanın dışında emeklilik için de önemli bir unsurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay ödenen bu primler asgari ücrete göre tespit edilir ve 30 günlük olarak hesaplanmaktadır. Peki, 2021 Bağkur primi ne kadar oldu?

Bağkur primi ne kadar 2021?

İNDİRİMSİZ: 1234,25 TL

İNDİRİMLİ : 1055,36 TL

BAĞ-KUR (4B) sigorta primi nedir?

Bağ-Kur kapsamındaki bir başka sigortalı kolu olan isteğe bağlı sigortalı kapsamındaki kişiler ise prime esas aylık kazancın %32 si olarak prim ödemekte olup bu kapsamdaki kişiler ise 2020 yılı için aylık 941,76 TL. olarak prim ödeyeceklerdir.