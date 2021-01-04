2021 BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu? İşte BAĞKUR emekli maaşı 2021!

BAĞKUR emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz ayında geriye dönük enflasyon oranında zam alıyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından BAĞKUR emeklilerinin zam oranı da netleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Peki, 2021 BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 BAĞKUR emekli maaşı zam oranı!

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaşlarının 2021 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından BAĞKUR emeklilerinin zam oranı da netleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. BAĞKUR emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz ayında geriye dönük enflasyon oranında zam alacak. Peki, 2021 BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu? BAĞKUR emekli maaşı zam oranı...

2020 Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 2020'nin enflasyon tablosu da netleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koymuştu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından BAĞKUR emeklilerinin zam oranı da netleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti.

EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.

2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420 SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763 BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662

2021 YILINDA BAĞKUR EMEKLİLERİN ALACAKLARI YÜZDE 8,36 ZAMLI MAAŞLAR ŞÖYLE: