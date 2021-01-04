2021 BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu? İşte BAĞKUR emekli maaşı 2021!

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaşlarının 2021 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından BAĞKUR emeklilerinin zam oranı da netleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. BAĞKUR emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz ayında geriye dönük enflasyon oranında zam alacak. Peki, 2021 BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu? BAĞKUR emekli maaşı zam oranı...
2020 Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 2020'nin enflasyon tablosu da netleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu.
Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koymuştu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından BAĞKUR emeklilerinin zam oranı da netleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti.
EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL
En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.
2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
UNVAN VE DERECE
2020 Temmuz
2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ)
2.233
2.420
SSK (2000 SONRASI)
1.500
1.500
BAĞ-KUR (ESNAF)
1.627
1.763
BAĞ-KUR (TARIM)
1.534
1.662
2021 YILINDA BAĞKUR EMEKLİLERİN ALACAKLARI YÜZDE 8,36 ZAMLI MAAŞLAR ŞÖYLE:
Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları
Temmuz
Ocak
1.534
1662
1.586
1719
1.692
1834
1.798
1948
1.904
2063
2.009
2177
2.115
2292
2.221
2407
2.327
2522
2.432
2635
2.538
2750
2.644
2865
2.750
2980
2.855
3094
2.961
3209
3.067
3324
3.173
3438
3.278
3552
3.384
3667
3.490
3782
3.596
3897
3.701
4011
3.807
4125
3.913
4240
4.019
4355
4.124
4469
4.230
4584