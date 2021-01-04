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2021 BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu? İşte BAĞKUR emekli maaşı 2021!

04 Ocak 2021 Pazartesi - 11:18 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 11:19

BAĞKUR emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz ayında geriye dönük enflasyon oranında zam alıyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından BAĞKUR emeklilerinin zam oranı da netleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Peki, 2021 BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 BAĞKUR emekli maaşı zam oranı!


SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaşlarının 2021 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından BAĞKUR emeklilerinin zam oranı da netleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. BAĞKUR emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz ayında geriye dönük enflasyon oranında zam alacak. Peki, 2021 BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu? BAĞKUR emekli maaşı zam oranı...
 
2020 Aralık ayı enflasyonu açıklandı.  Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte  2020'nin enflasyon tablosu da netleşmiş oldu.  2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu.
 
Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koymuştu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından BAĞKUR emeklilerinin zam oranı da netleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti.
 
EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL
 
En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.
 

2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

 

UNVAN VE DERECE

2020 Temmuz

2021 Ocak

 

SSK (2000 ÖNCESİ)

2.233

2.420

 

SSK (2000 SONRASI)

1.500

1.500

 

BAĞ-KUR (ESNAF)

1.627

1.763

 

BAĞ-KUR (TARIM)

1.534

1.662

 

 

 

2021 YILINDA BAĞKUR EMEKLİLERİN ALACAKLARI YÜZDE 8,36 ZAMLI MAAŞLAR ŞÖYLE:
 

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları

Temmuz

Ocak

  

1.534

1662

  

1.586

1719

  

1.692

1834

  

1.798

1948

  

1.904

2063

  

2.009

2177

  

2.115

2292

  

2.221

2407

  

2.327

2522

  

2.432

2635

  

2.538

2750

  

2.644

2865

  

2.750

2980

  

2.855

3094

  

2.961

3209

  

3.067

3324

  

3.173

3438

  

3.278

3552

  

3.384

3667

  

3.490

3782

  

3.596

3897

  

3.701

4011

  

3.807

4125

  

3.913

4240

  

4.019

4355

  

4.124

4469

  

4.230

4584

  
 
 
 

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