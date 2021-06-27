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2021 AYT nasıldı? AYT kolay mıydı, zor muydu? AYT nasıl geçti? İşte YKS sonrası ilk yorumlar!

27 Haziran 2021 Pazar - 15:19 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 15:20

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi. Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı AYT sonrası milyonlarca öğrenci YKS ile ilgili ilk yorumları merak ediyor. Şimdi gözler ÖSYM tarafından açıklanacak 2021 YKS soru ve cevap kitapçığına çevrildi. Peki, 2021 YKS nasıldı? AYT kolay mıydı, zor muydu? 2021 AYT nasıldı? İşte öğrencilerin AYT yorumları!


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM)  düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan  Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi. Adaylar sınav salonlarından virüs tedbirleri altında çıktı. Bazı öğrenciler, sınavın bitmesinin ardından ailelerine sarılırken  duygusal anlar yaşandı. Peki, 2021 YKS nasıldı?  AYT kolay mıydı, zor muydu? 2021 AYT nasıldı? İşte öğrencilerin AYT yorumları!
 
2021 AYT NASILDI? AYT KOLAY MI, ZOR MUYDU? 
 
Sınavdan çıkan Esra Kalkan özel bir kolejde okuduğunu kaydederek,  "Sınav zordu. Matematik'te çok zorlandım. O yüzden yapabildiğim kadarı yaptım ve  sınav süresi yetti. Hedefim eşit ağırlıktı ama sözel de çözdüm. Ailemle geldim,  onların yanına gideceğim." dedi.
 
Yiğit Yazan ise sınavın kendisi için kolay geçtiğini kaydetti. Sayısal  dışında her şeyin güzel olduğunu belirten Yazan, "İstediğim bölüme inşallah  girerim. Şimdi ailemin yanına gideceğim." ifadelerini kullandı.
 
Mustafa Kölük ise sınava ilk kez girdiğini dile getirerek, "Bu sene  sorular zordu. Heyecan da vardı. Pandemide girdik okula, o yüzden çok gidemedim.  Evden eğitimden de pek verim alamadım. Uluslararası ticaret bölümünü istiyorum.  İnşallah kazanırım." şeklinde konuştu.
 
 

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