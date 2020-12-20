'2021 Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2021 Asgari ücret ne kadar olacak?' soruları milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Asgari ücret görüşmeleri devam ederken 2021 yılı asgari ücreti gündemde yer almaya devam ediyor. 2021 yılı asgari ücret tutarı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İşçi ve işveren sendikalarının gerçekleştireceği 4. toplantının ardından yeni askeri ücret tutarı için karar verilmiş olacak. Bu zamana kadar 2 toplantı gerçekleştirildi. Asgari ücret görüşmelerinde gözler 3. toplantıda. Peki, 2021 Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2021 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücrette son durum...

2021 Asgari ücretini belirlemek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işçi ve işveren sendikalarının görüşmeleri devam ediyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği 2021 asgari ücretine ilişkin ilk iki toplantı gerçekleştirildi. 2021 yılına ait asgari ücret 4. toplantının ardından netleşecek. Peki, 2021 Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2021 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmelerinde 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücret ile ilgili son durum...

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücret 3. toplantısı, işçi sendikaları bünyesinde 22 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu toplantıya TÜİK’in de asgari geçim tutarlarıyla ilgili çalışmayı sunması bekleniyor. Yeni asgari ücret ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki 4. toplantıda belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Online olarak gerçekleştirilen 2. toplantıda konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Olağanüstü şartlar taşıyan bu dönemde asgari ücret desteğinin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde ve özellikle toplu iş sözleşmeli işyerlerinde artarak devam ettirilmesi hayati nitelikte bulunuyor” dedi. Koronavirüs sonrası dönemde işyerlerinin sağlıklı koşullarda çalışması, çalışanların gelir kaybı yaşamaması ve istihdamın korunması için elbirliğiyle çalışmalar yaptıklarını belirten Koç, “Herkesin yararına olacak kararları müzakere ve dayanışmayla almaya özen gösterdik. Bundan sonra da işbirliği ve diyaloğa dayalı tutumumuz devam edecek” ifadelerini kullandı.

2021 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

2021 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.