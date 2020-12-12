2021 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? İşte 2020 asgari ücret zammı!

Milyonlar yeni yılda "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun merak ederken ikinci toplantı da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun beş kişilik işçi heyetinde bu yıl asgari ücretle çalışan bir engelli kadın işçi de katılacak. Gözler 15 Aralık'ta yapılacak toplantıya çevrildi. Peki, 2021 yılı asgari ücret zammı ile ilgili tahminler neler? 2021 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2021 asgari ücret ile ilgili olası senaryolar...

Milyonlarça çalışanı ilgilendiren görüşmeler resmen başladı. Çalışanların gözü kulağı asgari ücret ile ilgili gelecek haberde. Koronavirüs salgını, evden çalışmalar, işçi çıkarma yasağı ve destekler derken 2020 yılı sonuna yaklaştığımız bugünlerde milyonları yakından ilgilendiren karar asgari ücret zammı bekleniyor. Yeni asgri ücret belirleme çalışmalarında toplantılar devam ediyor. Komiyonun ikinci toplantısı 15 Aralık'ta yapılacak. Komisyonda, asgari ücretlilerin sesini duyurmak ve sıkıntılarını anlatmak amacıyla işçi heyetine, asgari ücretle çalışan bir engelli kadın işçi de katılacak. 2021 yılı asgari ücret zammı konusunda çalışanların hükümetten beklentisi büyük. Koronavirüs salgını nedeniyle rahat bir nefes almak isteyen asgari ücretli 2021 asgari ücret zammından umutlu. Şimdiden asgari ücret zammı ve 2021 asgari ücreti hesaplamaları yapılmaya başlandı bile. Peki, 2021 yılı asgari ücret zammı ile ilgili tahminler neler? 2021 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2021 asgari ücret ile ilgili olası tahminler...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında kritik süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 4 Aralık'taki ilk toplantısını çevrim içi yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret belirleme çalışmalarında ikinci toplantısını da yine online olarak 15 Aralık'ta yapacak.

GÖRÜŞMELERE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN ENGELLİ KADIN İŞÇİ DE KATILACAK!

Asgari ücret zam görüşmelerinde, bu yıl asgari ücrette yapılacak artışının yanında, Türk-İş'in komisyonun beş kişilik işçi heyetinde Koop-İş Sendikası üyesi kadın işçi de yer alacak. Adalet Bakanlığı'nda büro görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi Özgül Yardımcı, komisyonda milyonlarca asgari ücretlinin sesi olacak.

Komisyonda, asgari ücretlilerin sesini duyurmak ve sıkıntılarını anlatmak istediğini ifade eden Özgül Yardımcı, şunları söyledi:

"Yıllardır asgari ücretle çalışan biri olarak, tüm asgari ücretlilerin neler yaşadığını biliyorum. Hepimiz ev geçindirmeye çalışıyoruz. Ne kadar geçindirdiğimiz tartışılır. Maaş kartları eksiden çıkmıyor. Çocuklarımızın ihtiyaçlarının yarısını karşıladığımızda bize sıra bile gelmiyor. Fedakarlık yapıyoruz. Sesimizi duyurmak için buradayım. Bu sene biraz daha umutluyuz. Asgari ücretli çalışanların bana güvenmelerini istiyorum."

2021 ASGARİ ÜCRETLE BERABER ARTACAK KALEMLER NELER?

Prime esas kazanç alt sınırından, işsizlik maaşı alt ve üst sınırına, asgari geçim indiriminden idari para cezalarına kadar pek çok noktada asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor.

Asgari ücretle birlikte artış yaşanacak kalemler şu şekilde;

- İş görmezlik ödeneği

- Asgari geçim indirimi

- Kıdem tazminatı tavanı

- Doğum ve askerlik borçlanması

- Genel sağlık sigortası primi

- İşsizlik maaşı

- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanma gelir sınırı

- Kısa çalışma ödeneği asgari ücrete yapılan zam kadar artmış olacak.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? TAHMİNLER...

Yüzde 7 zam: 2486.68 lira

Yüzde 8 zam: 2509.92 lira

Yüzde 9 zam: 2533.16 lira

Yüzde 10 zam: 2556.4 lira

Yüzde 11 zam: 2579.64 lira

Yüzde 12 zam: 2602.88 lira

Yüzde 13 zam: 2626.12 lira

Yüzde 14 zam: 2646.36 lira

Yüzde 15 zam: 2672.6 lira

Yüzde 16 zam: 2695.84 lira

Yüzde 17 zam: 2719.08 lira

Yüzde 18 zam: 2742.32 lira

Yüzde 19 zam: 2765.56 lira

Yüzde 20 zam: 2788.8 lira

Yüzde 21 zam: 2812.04 lira

Yüzde 22 zam: 2835.28 lira

Yüzde 23 zam: 2858.52 lira

Yüzde 24 zam: 2881.76 lira

Yüzde 25 zam: 2905 lira

Yüzde 26 zam: 2928.24

Yüzde 27 zam: 2951.48 lira

Yüzde 28 zam: 2974.72 lira

Yüzde 29 zam: 2997.96 lira

Yüzde 30 zam: 3021.1 lira

Yüzde 31 zam: 3044.44 lira

Yüzde 32 zam: 3067.68 lira

Yüzde 33 zam: 3090.92 lira

Yüzde 34 zam: 3114.16 lira

Yüzde 35 zam: 3137.4 lira

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek. Son toplantıda asgari ücret tutarı ve zam oranı belli olacak. Asgari ücret 4. toplantı için tarih henüz netleşmedi. TİSK'teki son toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.