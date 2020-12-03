2021 asgari ücret ile ilgili flaş açıklama! Rakam...

Mevcut asgari ücret net 2 bin 324 lira Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Brüt Ücret 2.943,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL

Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL

Gelir Vergisi 375,23 TL

Damga Vergisi 22,34 TL

Kesintiler Toplamı 839,02 TL

AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL

Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2021 AGİ NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve bir sonraki yıl geçerli olan asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklanmıştı. Açıklanan rakamlar halen yürürlükte. Son zamanlarda açıklanan enflasyon oranları ve koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlama ve zamlar vatandaşların AGİ merakını arttırdı. 2020 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara verilen 220,73 TL olarak açıklanmıştı.

Güncel AGİ tutarları:

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL