2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zam oranları belli oldu! 2021 AGİ ne kadar oldu?

Asgari ücret 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Toplumun bazı kesimlerine de önemli yansımaları da olacak. Asgari Ücrette belirlenen yeni rakama göre güncellenecek ödemeler var. Örneğin, engelli ve 65 yaş aylıkları asgari ücrete göre artış gösterecek. Çalışanların aldığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artış görecek. İhbar ve kıdem tazminatı ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri asgari ücrete göre güncellenecek.
2021 AGİ ZAM ORANLARI BELLİ OLDU!
Asgari ücret 2021 zam oranı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.
ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?
Asgari ücret ve AGİ ile ilgili araştırmalar gündemde bulunuyor. Asgari ücret tutarına bekar çalışanın AGİ tutarı eklidir. Asgari ücret ile birlikte AGİ zam oranları da netlik kazanmış oldu.
2021 AGİ NE KADAR OLDU?
2020 AGİ TUTARI NE KADARDI?
AGİ 2020 tutarı Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu sigortalı çalışan için 375,17 TL idi.
Bekar 2020 yılında 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL