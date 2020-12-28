2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zam oranları belli oldu! 2021 AGİ ne kadar oldu?

2021 AGİ ZAM ORANLARI BELLİ OLDU!

Asgari ücret 2021 zam oranı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

Asgari ücret ve AGİ ile ilgili araştırmalar gündemde bulunuyor. Asgari ücret tutarına bekar çalışanın AGİ tutarı eklidir. Asgari ücret ile birlikte AGİ zam oranları da netlik kazanmış oldu.

2021 AGİ NE KADAR OLDU?

2020 AGİ TUTARI NE KADARDI?

AGİ 2020 tutarı Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu sigortalı çalışan için 375,17 TL idi.