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2021 araç muayene ücreti zam oranı belli mi? Yeni araç muayene ücretleri…

23 Kasım 2020 Pazartesi - 17:27 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 17:27

Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK tarafından yürütülen araç muayene istasyonun 2021 yılında ücretini ne kadar arttıracağı merak konusu oldu. Trafiğe çıkarılan her araç muayeneden geçmek zorunda olduğu için araç muayene ücretleri arabası olan herkesi yakından ilgilendiriyor. Yeniden değerleme oranına göre artan araç muayene bedeli 2020 yılında yüzde 22.58 artarak 342 TL 50 kuruş olmuştu. Peki, 2021 araç muayene ücreti ne kadar?


Kasım ayı enflasyon oranın belli olmasının ardından pasaport, ehliyet, değerli kağıt, araç muayene ücreti gibi çeşitli kalemlerin 2021 zam oranı netleşmeye başladı.  2020 yılında araç muayene ücreti yüzde 22.58 artarak 342 TL 50 kuruşa, egzoz emisyon ücreti de 80 TL’ye çıkmıştı. Araç muayene bedelinin, yakın zamanda kredi kartıyla da ödenebileceği ifade edilirken, taksit yapılmasının da mümkün olacağı öne sürülüyor.

YÜZDE 9,11 ZAM ORANI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yeniden Değerleme Oranının yüzde 9.11 seviyesinde zamlanacağı, dolayısıyla 2021 araç muayene ücretlerine de ortalama bu seviyelerde zam yapılacağı bekleniyor.

2020 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 462,56 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 342,50 TL

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 174,64 TL

2021 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Yüzde 9,11 oranında beklenen zam miktarının kesinleşmesi durumunda yeni araç muayene ücretleri şu şekilde olabilir:

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 504,69 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 373.70 TL

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 190,54 TL

 

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