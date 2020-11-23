2021 araç muayene ücreti zam oranı belli mi? Yeni araç muayene ücretleri…

Kasım ayı enflasyon oranın belli olmasının ardından pasaport, ehliyet, değerli kağıt, araç muayene ücreti gibi çeşitli kalemlerin 2021 zam oranı netleşmeye başladı. 2020 yılında araç muayene ücreti yüzde 22.58 artarak 342 TL 50 kuruşa, egzoz emisyon ücreti de 80 TL’ye çıkmıştı. Araç muayene bedelinin, yakın zamanda kredi kartıyla da ödenebileceği ifade edilirken, taksit yapılmasının da mümkün olacağı öne sürülüyor.
YÜZDE 9,11 ZAM ORANI ÖNGÖRÜLÜYOR
Yeniden Değerleme Oranının yüzde 9.11 seviyesinde zamlanacağı, dolayısıyla 2021 araç muayene ücretlerine de ortalama bu seviyelerde zam yapılacağı bekleniyor.
2020 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 462,56 TL
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 342,50 TL
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 174,64 TL
2021 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ
Yüzde 9,11 oranında beklenen zam miktarının kesinleşmesi durumunda yeni araç muayene ücretleri şu şekilde olabilir:
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 504,69 TL
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 373.70 TL
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 190,54 TL