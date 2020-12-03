2021 Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2020-2021 sezonu 2. transfer dönemi tarihi!

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor 2021? sorusu aralık ayı ile birlikte futbolseverler tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) daha önce resmi web sitesinden açıklama yapmıştı. Peki, 2021 Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2020-2021 sezonu 2. transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi....

2021 yılına kısa bir süre kala futbolseverler, 2021 Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? sorusunu araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2020-2021 sezonu 2. transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini daha önce duyurmuştu.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

TFF'den yapılan açıklamaya göre devre arası transfer dönemi 5 Ocak 2021'de başlayacak, 1 Şubat 2021'de sona erecek.

2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda sezonun 2. transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2021 tarihinde başlaması, 1 Şubat 2021 tarihinde de sonlandırılması kararı alınmıştı.