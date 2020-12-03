2021 Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2020-2021 sezonu 2. transfer dönemi tarihi!

2021 yılına kısa bir süre kala futbolseverler, 2021 Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? sorusunu araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2020-2021 sezonu 2. transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini daha önce duyurmuştu.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?
TFF'den yapılan açıklamaya göre devre arası transfer dönemi 5 Ocak 2021'de başlayacak, 1 Şubat 2021'de sona erecek.
2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda sezonun 2. transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2021 tarihinde başlaması, 1 Şubat 2021 tarihinde de sonlandırılması kararı alınmıştı.