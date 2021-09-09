09 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.443 0.67 EURO 10,0220 0.06
USD 8,4590 -0.04 ALTIN 488,140 0.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

2021 ALES 2 sınav giriş belgesi erişime açıldı! ÖSMY ALES giriş belgesi 2021 sorgulama ekranı

09 Eylül 2021 Perşembe - 14:14 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 14:14

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. İşte ÖSMY ALES giriş belgesi 2021 sorgulama ekranı


2021-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ETİKETLER

2021 ALES 2 sınav giriş belgesi seohaber ÖSMY ALES giriş belgesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.