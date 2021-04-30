2021 ALES/1 pazar günü yapılacak!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Peki, ALES saat kaçta? ALES sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

2021-ALES/1, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takviminde ilan edildiği gibi 2 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Sınava girecek adaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi' kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Adaylar, yanlarında eş, kardeş, anne veya babalarından birinin refakatinde sınav merkezlerine gidebilecek. Adaylar, sokak kısıtlaması kapsamındaki denetim noktalarında sınava giriş belgelerini ibraz etmek zorunda. Ayrıca sınav görevlileri de görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla kısıtlamadan muaf olacak.

ALES SINAVI SAAT KAÇTA?

Pazar günü uygulanacak 2021-ALES/1 saat 10.15'te başlayacak. Adayların 15 dakika önce saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Sınavı süresi 150 dakika olacak.

ALES SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "(2021-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi. SINAVA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALESsonuçları, ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.