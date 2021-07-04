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2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB eğitim takvimi!

2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB eğitim takvimi!