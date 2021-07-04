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2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB eğitim takvimi!

04 Temmuz 2021 Pazar - 15:20 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 15:20

Uzaktan eğitimle geçen bir eğitim öğretim yılı daha sona erdi. Sırafa telafi eğitimleri ve LGS tercihleri bulunuyor. 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı da milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Peki, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar...


Milyonlarca öğrenci karnelerini aldı. Eğitim süreci Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yaz dönemi telafi eğitimleri ile devam edecek. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlıyor. Eğitim süreci kesintisin devam ederken milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler de 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar...
 
 
MEB 2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
 
2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.
 
 

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