2021/1 merkezi atama ne zaman? Mülakatsız personel atama tercihleri…

Mülakatsız atamaların yapıldığı KPSS 2021/1 merkezi atamanın ne zaman olacağı merak ediliyor. Mülakat yapılmadan puan üstünlüğüne göre ataması gerçekleştirilecek adaylar arama motorlarına yöneldi ve KPSS 2021/1 merkezi atama ne zaman, sorusuna yanıt arıyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile adaylar aldıkları puanlara göre bir de merkezi atama usulüne göre atanıyor. Merkezi atamalarda bir mülakat düzenlenmeden puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılıyor. Peki, 2021 yılının ilk merkezi ataması olan KPSS 2021/1 merkezi atama ne zaman?

KPSS 2021/1 merkezi atama tercihleri ne zaman?

2021 yılının 2 bin 500 kişilik memur ataması KPSS 2021 merkezi ataması tercihleri 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak ve 8 Temmuz 2021 tarihinde sona erecektir.

Kurumlarında ÖSYM'ye nisan ya da mayıs ayına kadar alım yapacakları kadroları iletmesi beklenmektedir. Kadrolar iletildikten sonra ÖSYM nitelik kodlarına göre kadroları ayırmakta ve ilana çıkarmaktadır. Merkezi atama da yine herhangi bir mülakat yapılmayacak, adaylar alım yapılacak kadronun atama sayısına göre yüksek puandan düşük puana göre sıralanacak ve ona göre atamalar yapılacaktır.