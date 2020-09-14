2020 Zabıta memur alımı yapılacak! 3 il ve 5 ilçe belediyesi zabıta alım ilanı verdi – Zabıta alımı başvuru tarihi ve şartları

KPSS şartlı birçok ile ve ilçeye zabıta alımı yapılacak. Şırnak, Sakarya gibi iller ile Bodrum, Bafra ilçelerindeki belediyelere zabıta alımı ilanı verildi. Zabıta alımı ilanı veren il ve ilçe belediyeleri aranan başvuru şartlarını da belirtti. İşte zabıta alım başvuru tarihleri ve başvuruda gereken evraklar…

Zabıta memur alımı ilanı verildi. 3 il ve 5 ilçe belediyeleri zabıta alımı ilanında gerekli şartları da açıkladı. Zabıta olmak için KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almış olmak gerekiyor. Yayınlanan zabıta alım ilanlarında istenen KPSS puanı ile ilgili değişiklikler olabilir. İşte Zabıta memur alımı yapılacak il-ilçeler ile başvuru şartları…

ZABITA MEMUR ALIMI YAPILACAK!

İl ve ilçe belediyelerine zabıta alımı başvuruları başladı. İşte zabıta alımı yapılacak iller ve ilçeler...

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMUR ALIMI

12/10/2020 tarihinde başlayacak olan başvurular 16/10/2020 günü mesai bitimine kadar devam edecek.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMUR ALIMI

12/10/2020 tarihinde başlayacak olan başvurular 16/10/2020 günü mesai bitimine kadar devam edecek.

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMUR ALIMI

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 28.09.2020 gününden 02.10.2020 günü mesai bitimine kadar (mesai saatleri 09.30-17.00) Yazı İşleri Müdürlüğü'nden (Şırnak Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No:2) müracaatlarını yapabilecekler..

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMUR ALIMI

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; İlanda sayılan başvuru belgelerini 28/09/2020'den 02/10/2020 Cuma günü saat 17:00'ye kadar (mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında) Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI

Adayların yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve istenilen diğer belgelerle birlikte 21.09.2020 – 25.09.2020 tarihleri arasında (09:30-16:30 saatleri arasında) Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;İlanda sayılan başvuru belgelerini 17 Ağustos - 01 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No. 8- 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.)

ZABITA OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar.25 yaşını doldurmamış olan adaylar. Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar. Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar. Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar. Erkek adaylar için askerlikle İlişiği Bulunmayan adaylar. En az lise mezunu olan adaylar. Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar. Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak şartları aranmaktadır. Zabıta olmak için asgari eğitim düzeyinin lise ve dengi olması yeterlidir. Zabıta olmak için KPSS'den alınması gereken puan alt sınırı her alım ilanında belirtiliyor.

BAŞVURU SIRASIN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Formu (Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.amasra.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.)

Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Zabıta memuru kadrosuna atanacaklar için ÖSYM sitesinden alınan İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),