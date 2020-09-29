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2020 YÖK Seviye Tespit Sınavı (STS) sınav yerleri belli oldu! 2020 YÖK STS sınava giriş belgesi

2020 YÖK Seviye Tespit Sınavı (STS) sınav yerleri belli oldu! 2020 YÖK STS sınava giriş belgesi