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2020 YÖK Seviye Tespit Sınavı (STS) sınav yerleri belli oldu! 2020 YÖK STS sınava giriş belgesi

29 Eylül 2020 Salı - 10:53 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 10:53

YÖK Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği uyarınca yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı (STS) sınav yerleri belli oldu. Peki, 2020 YÖK Seviye Tespit Sınavı (STS) giriş belgeleri nasıl alınır? İşte 2020 YÖK STS sınava giriş yerleri...


YÖK' e diploma denklik başvurusunda bulunan adayların Seviye Tespit Sınavı (STS) giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar, 2020 YÖK STS sınav yerlerini sınav başvuru ekranından öğrenebilecek. Peki, 2020 YÖK Seviye Tespit Sınavı (STS) giriş belgeleri nasıl alınır? İşte 2020 YÖK STS sınava giriş yerleri...
 
 
Corona virüs önlemleri kapsamında ertelenen Seviye Tespit Sınavı (STS) 3 Ekim'de yapılacak.  YÖK tarafından yurtdışında okuyanların diploma denklik işlemleri için gerçekleştirilen Seviye Tespit Sınavı (STS) giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar STS sınava giriş yerlerini Anadolu Üniversitesi'nin sınav hizmetleri sisteminden öğrenebilecek.
 
2020 YÖK SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?
 
Anadolu Üniversite Seviye Tespit Sınavı (STS) ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
 
"3 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 YÖK Seviye Tespit Sınavı (STS) giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgelerine 28 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında sisteme giriş yapılarak erişilebilir."
 

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