2020 YKS tercih kılavuzu! YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite kontenjanları ve taban puanları

2020-YKS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar da puanları ve başarı sıralamaları ile hangi üniversiteleri tercih edebileceğini araştırıyor. YKS tercih kılavuzu geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından örnek tercih kılavuzu açıklanmıştı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları ve taban puanları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? 2020 YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? sorularını araştırıyor. Ancak ÖSYM geçtiğimiz günlerde örnek YKS tercih kılavuzunu açıklamıştı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları ve taban puanları

2020-YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlar, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter 'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, geçtiğimiz günlerde adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." uyarısı yapıldı.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2020 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih süresi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında. Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden değişiklik yapabilecek.