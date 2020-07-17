2020 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? YKS sonuçları 2020, 28 Temmuz’da belli olacak! YKS tercihleri ne zaman?

YKS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Soruları Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sona ermesinin ardından, en sık sorulan soruların başını çekti. Milyonlarca öğrenci, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. YKS tercihleri, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başlayacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak 2020? İşte 2020 YKS tercih kılavuzu hakkında merak edilenler…

YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağı, üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca kişinin girdiği sınavın ardından, öğrencilerin merakla beklediği YKS tercihleri, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. 2020 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.

TYT, AYT ve YDT ile lisans ve ön lisans programına yerleşecek olan üniversite adayları tercih sürecinin ne zaman başlayacağını sorgularken, ÖSYM'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak 28 Temmuz'da sonuçların açıklandığı hafta sonra başlayacağı düşünülüyor. Sonuçların netleşmesiyle 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da belli olacak.