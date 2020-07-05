Tarih belli oldu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları ve tercih dönemi sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları ve tercih dönemi sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2020 YKS sonuçları için geri sayım başladı.

ÜNİVERSİTE SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS için adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2020-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza, 2020 Temmuz ayı içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet

adresinden erişebilecekler.