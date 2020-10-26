ÖSYM duyurdu: Sonuçlar açıklandı! Başvurular 27 Ekim'de başlıyor!

ÖSYM, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandığı belirtildi.

ÖSYM, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) milli spor cu yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandığı belirtildi.

2020 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

02-09 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 2020 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 27 Ekim - 04 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir."