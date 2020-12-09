2020 yılında Google'da en çok neler arandı? 2020'de en çok neleri merak ettik?

Arama motoru devi Google "Yılın Arama Trendleri 2020" listesini yayınladı. Türkiye'de Google'da genel kategoride en çok EBA arandı. Dünyada ise 'koronavirüs' Google aramalarının ilk sırasında yer aldı. İşte Türkiye ve dünya genelinde Google'da en çok aratılan konular...

Ünlü arama motoru Google, 2020 yılı arama trendlerini paylaştı. Google'un yükselen arama trendlerini içeren listesinde, Türkiye'de en çok EBA kelimesi arandı. Dünyada ise Google'da en çok koronavirüs ve 'neden' kelimesi ile başlayan aramalar yer aldı.

EBA ARAMA TRENDLERİNİN BAŞINDA YER ALDI

"Yılın Arama Trendleri 2020"nin Türkiye'de farklı kategorilerden oluşan yükselen arama trendleri listelerinin ilk sıralarında Genel kategoride EBA, İsimler kategorisinde Fahrettin Koca, Tarif kategorisinde ekmek yer aldı.

Türkiye’de 2020’da Yükselen Genel aramalarında zirvede yer alan EBA'yı sırasıyla Dolar Kaç TL, Corona Virüsü, Deprem, Zoom, HES Kodu Alma, Kandilli Rasathanesi, Sokağa Çıkma Yasağı, Sağlık Bakanlığı, ABD Seçimleri aramaları takip etti.

İSİM KATEGORİSİNDE FAHRETTİN KOCA ARANDI!

GOOGLE'DA DİZİLERDEN EN ÇOK SADAKATSİZ ARANDI

Google'da diziler kategorisinde ise en çok Sadakatsiz merak edildi. Türkiye’de en çok aranan Diziler kategorisinde zirvede yer alan Sadakatsiz'i Mucize Doktor, Masumlar Apartmanı, Sen Çal Kapımı, Alev Alev, Kırmızı Oda, Bay Yanlış, Manajerimi Ara, Bir Başkadır ve Aşk 101 takip etti. Aramaların tamamını yerli diziler oluşturdu.

GOOGLE'DA EKMEK YAPIMINI MERAK ETTİK

2020’nin Tarif kategorisinde ilk sırada Ekmek yer aldı. Ekmeği, Pide, Aşure, Çökertme Kebabı, Ramazan Pidesi, İzmir Bombası, Lahmacum, Güllaç Tatlısı, Ezogelin ve Kalburabastı takip etti.

2020'nin Yükselen Aramalar Nasıl kategorisinde ilk sırada yer alan HES Kodu Nasıl Alınır'ı, Zoom Programı Nasıl Kurulur, 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır, Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor ve Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir, E devlet Maske Başvurusu Nasıl Yapılır, Seyahat İzni NAsıl Alınır, Öksürük Nasıl Gider, Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır, Eczaneden Maske Nasıl alınır takip etti.

KAYBETTİKLERİMİZDEN KOBE BRYANT VE MARADONA!

Kaybettiklerimiz kategorisinde ilk sırada Kobe Bryant yer alırken, Pınar Gültekin, Nur Yerlitaş , Aytaç Yalman, Aleyna Çakır ve Maradona yer aldı.

EN ÇOK 'NEDEN' DİYE SORDUK!