2020 yılı şiddet haritası ortaya çıktı! Zirvedeki il belli oldu: Yüzde 69 arttı...

Türkiye'de silahlı şiddet olayları pandemiye rağmen durmadı. Toplam 3 bin 862 silahlı şiddet olayının gerçekleştiği 2020'de, 2 bin 40 kişi yaşamını yitirdi. Umut Vakfı, 2020 yılında yaşanan silahlı şiddet olaylarının haritasını çıkardı. Hazırlanan raporda İstanbul zirveye otururken, Güneydoğu bölgesi için yapılan ilginç tespitler dikkat çekti.

Son dakika haberine göre; İstanbul Çağlayan’da geçtiğimiz günlerde bir kişi trafiğin ortasında aracından indi, iş yerini kurşunlayıp kaçtı. Bu olay yaşanırken etraftaki insanların kayıtsızlığı da pes artık dedirtecek cinstendi. Bu gibi örneklerin her geçen gün yaşandığı, silahlı şiddetin artış gösterdiği hatta insanların silahlı şiddete alıştığı bu dönemlerde Umut Vakfı, 2020 yılına ait artan silah şiddetinin raporunu çıkardı.

İnsanlar neden şiddete başvuruyor? En çok hangi illerimizde şiddet yaşanıyor? Vakfın çalışmasına göre, Türkiye'de silahlı şiddet olayları pandemiye rağmen durmadı. Toplam 3 bin 862 silahlı şiddet olayının gerçekleştiği 2020'de, 2 bin 40 kişi yaşamını yitirdi. Şiddet olaylarının yüzde 85'i ise ateşli silahlarla gerçekleştirildi.

SON 5 YILDA YÜZDE 69 ARTTI

Raporda, Türkiye genelinde yaşanan 3 bin 862 şiddet olayının yüzde 85'inin tabanca ve tüfek gibi ateşli silahlarla gerçekleştirildiği, yüzde 15'inde ise kesici/delici alet kullanıldığı belirtiliyor. Vakfın 2015 yılından bu yana hazırladığı raporlar dikkate alındığında ise son 5 yılda silahlı şiddet olayları yüzde 69 arttı.

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan, artan silahlı şiddet olaylarını uzlaşma kültürünün olmayışına bağladı. Toplumun, birey olarak yetişemediğini söyleyen Dr. Akcan, "İlkel olanı tercih edip, en ufak sorunda şiddete başvuruyoruz. Şiddeti bir çözüm yolu olarak aile içinde, sokakta, trafikte, okulda yani hayatın tüm alanlarında yaygınlaştırıyoruz" dedi

İSTANBUL İLK SIRADA

Umut Vakfı'nın hazırladığı rapora göre 2020'de Marmara bölgesi 958 olayla ilk sırada yer alırken, il bazında İstanbul başı çekiyor. 2020 yılında İstanbul'da 441 silahlı şiddet olayı yaşandı. İç Anadolu bölgesinde 539 şiddet olayı kamuoyuna yansırken, 139 olayla Konya ilk sırada, Başkent Ankara ise 119 olayla ikinci sırada yer aldı. Bölgenin en sakin ili ise 1 yıl içinde 4 şiddet olayının yaşandığı Yozgat oldu.

Peki, silahlı şiddet olaylarının böylesine artmasına yol açan şey ne? Dr. Akcan, "Silahların yüzde 90'ı ruhsatsızdır" diyerek ruhsatsız silah kullanımının yaygın olduğu vurgusunu yaptı. Türkiye'de silah edinmenin kolay olduğunu belirten Dr. Akcan, "Ruhsatlandırmada ve ruhsatsız silah edinmede de zorluk yok" ifadelerini kullandı. Ruhsat için sadece belirli bir harç bedeli ödendiğini ve silah alım sürecinde istenen belgeler olduğunu söyleyen Dr. Akcan, kayıt dışı silah kullanımlarında da cezaların caydırıcı olmadığına da vurgu yaptı.

EN 'SAKİN' ŞEHİR ARTVİN OLDU

Şiddet haritasında, Karadeniz bölgesinde Samsun 187 şiddet olayıyla ilk sırada yer alırken, Ordu , Çorum, Zonguldak da önceki yıllara göre şiddet olaylarında artış yaşandı. Türkiye'nin en 'sakin' şehri Artvin oldu.

GÜNEYDOĞU BÖLGESİ İÇİN İLGİNÇ AÇIKLAMA!

Raporda, Güneydoğu Anadolu için ise "Bölgede kavgalar bazen meydan savaşına döndüğü için her ne kadar olay sayısı az gibi görünse de olaylarda mağdur sayısında artış dikkat çekici" değerlendirmesine yer verildi. 433 olayın meydana geldiği bölgede 261 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kısmı ağır 668 kişinin de hastanelere kaldırıldığı belirtilerek, "Yaralılardan ne kadarı kurtuldu ne kadarı vefat etti, bilgi sahibi olmamız mümkün değil" denildi.

'SİLAH TEŞHİR EDİLİYOR'

Artan şiddet vakalarında çocuklar da mağdurlar arasında. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan "Büyükler, çocuklara çok kötü örnek oluyor. Evde silah varsa, silah ortada teşhir edilir şekildeyse çocuk tarafından sanki normal bir şeymiş gibi algılanıyor" dedi.

ÇOCUK 'BENDE DE OLMALI' DİYOR

Çocukların da sosyal öğrenmeyle "Evde silah var, bende de olmalı" dürtüsü çerçevesinde hareket ettiğini vurgulayan Psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan, "Silah gösterilmeli, gerektiğinde kullanılmalı düşüncesi dizilerde de hakim" ifadelerini kullandı.

'SİLAH ALAN ERKEK EŞİNDEN DE İZİN ALMALI'

Pandemide birçok alanda yaşanan artışın silahlanma noktasında hiçbir etkisinin olmadığını söyleyen Dr. Ayhan Akcan, "Pandemi öncesinde neyse pandemide ve sonrasında da aynı şekilde artış var, ek olarak artış yok" diye konuştu.

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan, silahlanmanın önüne geçilmesi için acil olarak alınması gerektiğini düşündüğü önlemleri de şu şekilde sıraladı:

"- Silah sayısında kısıtlama yapılmalı, eve silah alan erkek için eşinden de rıza alınmalı.

- Referans sistemi ve silah ruhsat başvurusunda bekleme süresi getirilmeli.

- Açık havada ateş edilmemesine yönelik kamu spotu yapılmalı, ihbar hattı açılmalı, dizilerde silah şiddeti buzlanmalı ve bu konuda RTÜK ortak bir çözüm üretmeli.

Sağlık muayenesinde öfke, bağımlılık, risk alma davranışı, intihar riski taraması, psikopatolojik test, zeka ve kişilik testleri zorunlu uygulanmalı.

- Ruhsat süresi 2 yıla indirilmeli, zorunlu eğitim denetim sistemleri geliştirilmeli.

- Silah barkodu, silah çipi zorunluluğu gelmeli ve pompalı silah edinmek zorlaştırılmalı.

- Her şeyden önemlisi cezalar caydırıcı olmalı." (Milliyet/Fazilet Şenol)