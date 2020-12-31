2020 yılbaşı çekilişi başlıyor! 10 bin TL - 10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar saat kaçta belli olacak? İşte millipiyangoonline.com sonuç ekranı!

2021 yılbaşı için Milli Piyango çekilişi başlıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişleri başlıyor. İlk olarak 10 bin TL - 10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar belli olacak. Milyonlar Milli Piyango çekilişlerinin başlayacağı saate kilitlendi. Milli Piyango'da ikramiye kazanan numaralar tek tek canlı yayın ile duyurulacak. Bu yıl ilk kez Milli Piyango büyük ikramiyesi, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlıyor? 10 bin TL - 10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar saat kaçta belli olacak? İşte 2021 Milli Piyango çekilişinde 10 bin TL - 10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar ve millipiyangoonline.com bilet sonucu öğrenme!
10 BİN TL - 10 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?
millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programına göre, 14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Piyango yılbaşı 2021 özel çekilişi 31.12.2020 tarihinde yapılacaktır.
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'de başlayacak hem büyük ikramiye hem de amorti çekilecek. millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı:
14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar.