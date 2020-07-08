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2020 Yatay geçiş başvuruları ne zaman? Yatay geçiş başvuruları nasıl yapılır? Yatay geçiş kontenjan listesi

08 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:02 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 14:13

YÖK, küresel Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş işlemlerine ilişkin detaylı bilgileri içeren web sitesi erişime açıldı. Peki, Yatay geçiş başvuruları ne zaman? Yatay geçiş başvuruları nasıl yapılır? Yatay geçiş kontenjan listesi...


Yükseköğretim Kurulunca, küresel Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de  eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş işlemlerine ilişkin detaylı bilgileri içeren web sitesi erişime açıldı - Yatay geçiş kapsamında üniversitelerce belirlenen kontenjanlar ve her üniversite için farklı tarihlerde olan başvuru süreçleri web sitesi üzerinden öğrencilerin kullanımına sunuldu. Peki, Yatay geçiş başvuruları ne zaman? Yatay geçiş başvuruları nasıl yapılır? Yatay geçiş kontenjan listesi...

YÖK, küresel  Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen  Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin  yatay geçiş işlemlerine ilişkin detaylı bilgileri içeren web sitesi erişime  açıldı. Peki, Yatay geçiş başvuruları ne zaman? Yatay geçiş başvuruları nasıl yapılır? Yatay geçiş kontenjan listesi... 
 
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) , yurt dışında okuyan fakat Covid-19 salgını dolayısıyla okuduğu  üniversiteye dönemeyen veya okuduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler yüzünden  üniversitesine dönmek istemeyen öğrenciler için bir dizi önemli kararlar almıştı.
 
Bu kapsamda, yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan  tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındı.
 
Ayrıca ilk bindeki üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için de yeni imkanlar sunuldu, birinci ve son sınıfa da yatay geçiş başvuru imkanı sağlandı, şartları sağlayan ve dileyen öğrenciler için açık öğretim programlarına geçiş yapabilmelerinin yolu açıldı.
 
YATAY GEÇİŞ KONTENJAN LİSTESİ BELLİ OLDU!
 
Yükseköğretim Kurulu, alınan bu kararların ardından öğrencileri bilgilendirmeye yönelik yeni bir çalışmaya imza attı.
 
YÖK web sitesi üzerinde yer alan, yurt dışından yatay geçiş kanalı ile Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilere yönelik "Yatay Geçiş  Kontenjan Listesi / Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi" bilgilerini içeren bölüm,  alınan yeni kararlar doğrultusunda güncellenip, eklemeler yapılarak öğrencilerin erişimine açıldı.
 
YÖK'ün  "https://eyoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul" adresinden  kullanıma açılan internet adresindeki "Yatay Geçiş Kontenjan Listesi" kısmına  sırasıyla üniversite ve program adı girildiğinde o programa ait üniversitenin  kendi açmış olduğu güncel yurt içi ve dışı kontenjan sayısı bilgisine ulaşılabiliyor.
 
YATAY GEÇİŞ KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
 
Aynı alandaki "Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi" bölümünde ise yatay geçiş işlemleri için hangi üniversiteye ne zaman başvuru yapılabileceği, bu başvuruların değerlendirilme, kesin ve yedek kayıt tarihleri de detaylı olarak yer alıyor.
 
Böylelikle YÖK, yatay geçiş kapsamında üniversitelerin  kendi belirlediği kontenjanları ve her üniversite için farklı tarihlerde olan başvuru süreçlerini toplu olarak öğrencilerin kullanımına sunmuş oldu.
 
YURT DIŞINDA OKUYAN BİRİNCİ VE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE YATAY GEÇİŞ HAKKI
 
YÖK, küresel salgın dolayısıyla ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere yurt dışındaki öğrencilerin, Türkiye'deki birinci ve son sınıf da dahil olmak üzere bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu  yapabilmelerine karar vermişti.
 
Böylelikle yurt dışında okuyan tüm öğrencilerin, okudukları sınıf ne  olursa olsun belli şartlar dahilinde Türk yükseköğretim sistemine dahil  olabilmeleri sağlanmıştı.
 
Daha önceki mevzuatta ise ilk ve son sınıflara yatay geçiş  yapılamıyordu. Yeni düzenleme ile küresel salgın dönemine mahsus olmak üzere bu yıl 1. ve 4. sınıflara da yatay geçiş başvurusu hakkı tanınmasının ardından listede bu sınıflara da ilk kez kontenjan verildi.
   
KAYIT SÜRECİ 15 ARALIK'A KADAR UZATILACAK
 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yurt dışında okumakta olan başarılı Türk gençlerini ve kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencileri, Türkiye'deki seçkin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet ettiklerini açıklamıştı. YÖK bu kapsamda, uluslararası öğrenci adaylarına ön kayıt hakkı tanıyacak, başvuru ve kayıt sürecini 15 Aralık 2020'ye kadar uzatacak.

 

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