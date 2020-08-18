2020 ve 2021 süper lig ne zaman başlıyor? Ligler (TFF 1. 2. 3. lig) ne zaman başlayacak?

2020-2021 Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yeni sezon tarihlerinin belli olmasının ardından takımlar yeni sezon için hazırlıklarına başladı. 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayan 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra ilan edilecek. Peki, süper lig yeni sezon ne zaman başlıyor 2020-2021?

Futbol severler uzun süredir, liglerin ne zaman açılacağını bekliyordu. Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonu başlangıç tarihleri TFF tarafından açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından detaylar paylaşıldı. Peki, 2020 ve 2021 süper lig ne zaman başlıyor? 2020-2021 Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig fikstürü belli oldu mu?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020 - 2021?

2020-2021 Süper Lig sezonu 11 Eylül'de başlayacak. TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 2020-2021 sezonu ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.

LİG FİKSTÜRLERİ AÇIKLANDI MI?

TFF tarafından yapılan açıklamada, tüm liglerin sezon planlamalarının daha sonra ilan edileceği açıklandı.

TFF OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi ile ilgili genel kurulun 1 Eylül, çoğunluk sağlanamaması halinde 2 Eylül, yine çoğunluk sağlanamaması durumunda çoğunluğa bakılmaksızın 9 Eylül saat 10.30'da Ankara'da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Genel kurul işlemlerinin kanun ve statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonunun 29 Temmuz ve 44 sayılı toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

Genel kurulda 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançoları görüşülecek. Ayrıca yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibra oylaması yapılacak.