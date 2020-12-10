2020 TSK muvazzaf subay alımı başvuruları bugün sona eriyor! Kimler başvuru yapabilir, şartlar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) subay alımı yapacak. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı, tarafından duyurulan muvazzaf subay alımı için bugün son gün. Adaylar başvurularını 10 Aralık 2020 saat, 23.59'a kadar yapabilecek. Peki, TSK subay alımı 2020 başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 MSB subay alımı başvuru şarları ile ilgili detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına (yer sınıflarına) muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere personel alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda kimlerin başvuru

yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile

muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler duyuruldu.

MUVAZZAF SUBAY NEDİR?

Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

MUVAZZAF SUBAY EĞİTİMLERİ NASIL YAPILIR?

Muvazzaf subay aday adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderilecekler. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklar.

MSB MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, öğrenim şartlarını taşıyan adaylar, mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecek. Adaylar ön başvurularını 10 Aralık 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklar. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylara, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/Ankara) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak.

2019 ve 2020 yılı KPSS ’ye katılmış olanların KPSS P3 puanı ön başvuru aşamasında görüntülenecek, bu iki sınavdan alınmış en yüksek puan değerlendirmeye alınacaktır. 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

- Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular),

- Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular),

- Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların ilanda belirtilen okul programlarından mezun olanlar başvuru yapabilecek.

- Adayların başvuru yapabilmeleri için, ; 2019 veya 2020 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 almaları gerekiyor.

- Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim ve Eczacı sınıflarına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak. Bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacak. a Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim

ve Eczacı sınıflarına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına

tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı

yapılacak.

- Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için;

KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019-2020) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 60 not almış olanlar, [Ermenice, Gürcüce, Arnavutça, Boşnak ça, Korece ve Çince için TABLO-1’deki lisans bölümlerinden mezun olmak şartı aranacak. Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekiyor.

- öğretmen ve mühendis kontenjanlarına müracaat edecek adaylardan KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak; Öğretmen sınıfı için ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019-2020) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 70, mühendis sınıfı için en az 60, lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,75 (4’lük not sisteminde) olanlar başvuru yapabilecek.

MUVAZZAF SUBAY ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A

maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para

cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci

Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

(1) Genel Kültür Sınavı (Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim, Eczacı sınıfları için),

(2) Evrak Kontrol (asıl başvuru),

(3) Fiziki Değerlendirme,

(4) Kişilik Değerlendirme Testi,

(5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(6) Mülakat Sınavı,

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.