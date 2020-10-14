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2020-STS Eczacılık ve 2020-STS Eczacılık başvuruları başladı! ÖSYM'den açıklama!

14 Ekim 2020 Çarşamba - 10:38 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 10:38

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık) başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, başvuruların, 14-20 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacağı belirtildi. Peki, 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) başvuruları nasıl yapılır? 2020-STS Eczacılık ve 2020-STS Eczacılık başvuruları...


ÖSYM 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık başvurularının alınacağını internet sitesinden duyurdu. 2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Peki, 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) başvuruları nasıl yapılır? İşte, 2020-STS Eczacılık ve 2020-STS Eczacılık başvuruları...
 
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık başvurularının alınacağını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık), 29 Kasım 2020 tarihinde uygulanacağı belirtildi. Sınavlara başvurular, 14-20 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. 
 
2020-STS ECZACILIK VE 2020-STS ECZACILIK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. 
 
 
 
 
 

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