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2020 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

08 Ekim 2020 Perşembe - 14:14 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 14:14

2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan belli oldu. Nobel Komitesi, 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü ABD'li şair Louise Glück'e verdi.


2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan belli oldu. Nobel Komitesi, 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü ABD'li şair Louise Glück'e verdi.
 

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