2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan belli oldu. Nobel Komitesi, 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü ABD'li şair Louise Glück'e verdi.
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2020 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
08 Ekim 2020 Perşembe - 14:14 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 14:14
2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan belli oldu. Nobel Komitesi, 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü ABD'li şair Louise Glück'e verdi.
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