2020'nin en çok dinlenen sanatçıları belli oldu

Türkiye'nin dijital müzik platformu Fizy, 2020 yılının en çok dinlenen sanatçılarını açıkladı. Müslüm Gürses, Tarkan ve Ebru Gündeş yılın en çok dinlenen isimleri oldu.

Platformda en fazla Zeynep Bastık ve Mustafa Sandal ın Mod isimli düeti ve Sura İskenderlinin Bir Daha Yak isimli parçası dinlendi.

Kullanıcıların en sevdiği şarkılar Uslanmıyor Bu, Dolunay ve Cennetten Çiçek olurken en fazla Ben de Yoluma Giderim ve Unutulacak Dünler paylaşıldı.

2020 yılının en fazla aratılan isimleri ise Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu oldu. Platformun en çok dinlenen ve aratılan isimleri arasında Müslüm Gürses, Sezen Aksu ve Ahmet Kaya yer aldı.

Her zevke uygun şarkılardan oluşan geniş bir arşive sahip olan fizy de 2020 yılının en fazla dinlenenleri ise Zeynep Bastıkın Uslanmıyor Bu parçası ve Mustafa Sandal i beraber seslendirdiği Mod düeti oldu. Azerbaycan asıllı şarkıcı Sura İskenderlinin Bir Daha Yak isimli parçası da en fazla dinlenenler arasında yer aldı.

Platformda 2020 yılının en çok beğeni toplayan ve paylaşılan parçası Zeynep Bastıktan Uslanmıyor Bu olurken Enes Batur'dan Dolunay ve Zehra'nın Cennetten Çiçek de en fazla beğenilen parçalardan oldu. Platformda en fazla paylaşılan şarkılar arasında ise Sezen Aksu'nun Ben de Yoluma Giderim ve Gazapizm tarafından seslendirilen Unutulacak Dünler yer aldı.

"2020'DE EN ÇOK RAP DİNLENDİ"

İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Bursa, Antalya, fizy kullanıcıları 2020 yılında en fazla; rap, pop, arabesk, oldies ve yöresel kategorileri dinledi. 35 milyondan fazla şarkıyla beraber özenle oluşturulan listeler arasında en çok Karışık Kaset, Top 50 Yerli, Haftalık Keşif, Timeline, Top 50 Yabancı, Günün Listesi, En Yeniler (Yerli), fizy pop, En Yeniler (Yabancı), #EvdeHayatVar pop, Pop Kış, fizy Rap, Yeni Nesil Pop,#EvdeHayatVar rap ve Atarlı Şarkılar dinlendi. 2020 yılında fizyi tercih eden müziksever şehirler arasında Ankara başta yer alırken, onu sırasıyla İstanbul Gaziantep ve Kayseri takip etti.

"ESKİLER DE UNUTULMADI"