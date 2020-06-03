Kurbanlık fiyatları arttı! 2020 Kurbanlık satış fiyatları ne kadar oldu? Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayrama 2 aydan az bir süre olmasına rağmen, telaşı ise şimdiden başladı. Kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Kurban Bayramı 31 Temmuz’ta başlayacak. Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları da yavaş yavaş netleşiyor. Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 8 bin 500-13 bin 500 gibi fiyatlarla satılırken bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında artış bekleniyor. Peki, Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2020 Kurbanlık satış fiyatları ne kadar oldu? Canlı hayvan kilo fiyatı ne kadar oldu? İşte küçükbaş ve büyükbaş canlı kurbanlık kilo fiyatları...

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Bayrama 2 aydan az bir süre olmasına rağmen, telaşı ise şimdiden başladı. Yaklaşan Kurban Bayramı'yla kurban ibadeti hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. Kurban Bayramı 31 Temmuz ’ta başlayacak. Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları da yavaş yavaş netleşiyor. Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 8 bin 500-13 bin 500 gibi fiyatlarla satılırken bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında artış bekleniyor. Peki, 2020 Kurbanlık satış fiyatları ne kadar oldu? İşte küçükbaş ve büyükbaş canlı kurbanlık kilo fiyatları...

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan Samsun ’daki kurbanlık fiyatlarının geçen seneye oranla yüzde 8 civarında zamlanabileceğini söyledi.

İslam alemi 31 Temmuz’da Kurban Bayramı’nı idrak edecek. Müslümanlar, bayram namazının ardından kurbanlarını İslam i usullere göre kestirerek ya da keserek ibadetlerini gerçekleştirmeye başlayacaklar. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, 2 aydan kısa bir süre kala Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

KÜÇÜKBAŞ FİYATI VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI BELLİ OLDU!

Fiyatlarda geçen seneye göre az bir zam olabileceğine dikkat çeken Erdal Doğan, “Korona virüsünün Kurban Bayramı’na nasıl etki edeceği şu anda tam olarak bilinmiyor. Kurbanlık fiyatlarının geçen seneyle pek farklı olacağını sanmıyorum. Üreticimizin yeterli sayıda kurbanlığı mevcut. Kurban kesmek isteyenler rahatlıkla kurbanlığa ulaşabilecek. Fahiş bir artış söz konusu değil. Fiyatlarda yüzde 5 veya 8 oranında bir zam olabilir. Yüzde 50 ya da yüzde 100 artış söz konusu değil. Toplu yerlerde yapılacak kesimlerle ilgili alınacak kararları bekliyoruz. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir” dedi.

YETERLİ KURBANLIK VAR!

Samsun’da yeterli sayıda kurbanlığın hazır bulunduğunu ifade eden Doğan, “Samsun’da ve ilçelerinde kurbanlık sayısında bir sıkıntımız yok. Hayvan sayımız yeterli. Meraların ücretlendirilmesi üreticiye iyice anlatılmalıdır. Mera vergisi zaten vardı. Mera fonu adı altında üreticiden zaten bir vergi alınıyordu. Bunun daha iyi ifade edilmesi gerekiyor. Mera vergisinin kurbanlık fiyatlarına bir etkisi olmaz. Samsun’da bu sene ortalama 20 bin civarında büyükbaş kurbanlık var. 15 bin civarında da küçükbaş kurbanlık var. Geçen sene kurbanlıkların tamamına yakını satılmıştı. Üretici de tüketici de mağduriyet yaşamadı. İnşallah bu sene de güzel bir Kurban Bayramı geçiririz” diye konuştu.