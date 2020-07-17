2020 kurbanlık fiyatları - Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatları (Kurbanlık dana ve koç ne kadar?)

2020 kurbanlık fiyatları, Kurban Bayramı’na az bir süre kala araştırılmaya başlandı. Dini vazifelerini idrak etmek isteyen Müslümanlar kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Kurbanlık dana ve koç fiyatlarını araştıran vatandaşlar güncel küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ile ilgili açıklamaları ilgiyle takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini duyurmuştu. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık koç, dana ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı tarihinin ilan edilmesinin ardından, yılın 2. Bayramını idrak edecek vatandaşlar kurbanlık fiyat araştırmasına hız verdi. Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Türkiye'nin bazı yerlerinde de kurban Pazar alanları kuruldu. İşte Kurbanlık koç ve dana fiyatları…

KURBAN FİYATLARI 2020

Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban hisse kesim bedeli yurt içi için 85 lira artışla 890 liradan 975 liraya, yurt dışı için 100 lira artışla 725 liradan 825 liraya çıktı.

2020 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, İstanbul'da kurbanlık fiyatlarının büyükbaşta 28 liradan, küçükbaşta ise 30 liradan başladığını söyledi.

Yücesan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, son yıllarda Türkiye'nin hayvan sayısının yeterli olduğunu ve mevcut stokun talep edilecek kurban sayısını rahatlıkla karşılayabileceğini kaydetti.

İstanbul'a bugün itibarıyla kurbanlıkların girmeye başladığını dile getiren Yücesan, "Büyükbaş kilogram fiyatında geçen yıla göre yüzde 7-8 aralığında artış var. Fiyatlar 28 liradan başlıyor ve 30 liraya kadar çıkabiliyor. Nadiren de olsa 27 liraya da bulunabilir ancak ortalama başlangıç fiyatı 28 lira." dedi.

Yücesan, küçükbaş fiyatlarında da hafif artış yaşandığını kaydederek, "Anadolu ırkları 30 liradan, Trakya kıvırcığı ise 33 liradan başlıyor." diye konuştu.

İstanbul'a Anadolu ve Trakya'dan getirilen hayvanların satışa çıkarıldığını anlatan Yücesan, kurbanlığın en çok Tokat, Amasya, Sivas ve Yozgat gibi Orta Anadolu'dan ve Afyon'dan getirildiğini söyledi.