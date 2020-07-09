Kurban Bayramı’na az bir süre kala bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada da Kurban Bayramı’na ilişkin açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 3 Temmuz – 31 Ağustos arası kısıtlama olacak mı? İşte Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenler…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 31 Temmuz’da başlayacak olan Kurban Bayramı 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 30 Temmuz da arefe günü. Ramazan Bayramı'nda arefe günü dahil dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilince gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı detayları…

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca, İstanbul'da virüsün zirveyi gördüğünü ve inişe geçtiğini söyledi. Koca, bayram için de "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız" dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Koca, kurul gündemine yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirlerin gelip gelmediği ve sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün kısmen Bilim Kurulunda gündeme geldi, sesli tartışıldı ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar geçen hafta da bahsettiğim şekliyle salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ama birtakım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği çünkü il bazında eğer vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir.



Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre İl Hıfzıssıha Kurulları bütün kararları almaya zaten yetkili, dolayısıyla bu anlamda il bazında birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız." Peki, Bayramda hangi illere yasak gelebilir?

KURBAN BAYRAMI’NDA HANGİ İLLERDE YASAK OLABİLİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra il bazında corona virüsü verilerini de paylaştı. Bakan Koca, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki birçok ilde virüsün pik noktasına ulaşmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı, son üç gün ortalamalarına göre en çok ve en az vaka görülen illerin de şunlar olduğunu söyledi;

Son 3 gün ortalamasıyla, en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu açıklamaları göz önüne alındığında, bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağının da bu illerde olabileceği konuşuluyor.