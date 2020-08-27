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KPSS yerleri açıklandı! KPSS 2020 giriş yerleri öğrenme linki: ais.osym.gov.tr

27 Ağustos 2020 Perşembe - 16:16 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 16:16

2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...


2020 KPSS lisans sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Peki, ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?  KPSS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
 
ÖSYM 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan KPSS sınav giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi. 
 
KPSS SINAV YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
 
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinden itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler. 
 
 

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