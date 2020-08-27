KPSS yerleri açıklandı! KPSS 2020 giriş yerleri öğrenme linki: ais.osym.gov.tr

2020 KPSS lisans sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Peki, ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
ÖSYM 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan KPSS sınav giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
KPSS SINAV YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinden itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.