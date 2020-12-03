2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ortaöğretim KPSS sonuçları 2020 için ÖSYM’ye çevrildi!

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için heyecan dorukta. 22 Kasım’da yapılan KPSS ortaöğretim oturumunun sona ermesiyle gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Soru kitapçığının ve cevap anahtarının açıklanmasıyla tahmini puan hesabı yapanlar, kesin puanlarını öğrenmek için sonuçların ne zaman açıklanacağını soruyor.

KPSS ortaöğretim oturumunun sona ermesinin ardından adaylar tercihlerini etkileyecek sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediliyor. Merkezi olarak yapılan 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ortaöğretim sonuçları 2020…

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler.

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.



Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.