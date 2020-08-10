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2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınav başvurusu ne zaman? İşte 2020 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi...

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 0:07 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 0:07

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı başvurusu ne zaman? 2020 KPSS Ortaöğretim sınav ve başvuru tarihi...


Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim düzeyi oturumu internette araştırılan konular arasında geliyor. 2020 KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanan, kamu personeli olmak için başvuru yapmak isteyenler ÖSYM sınav takvimini ve  2020 KPSS Ortaöğretim sınav tarihini merak ediyor. Peki, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı başvurusu ne zaman? 2020 KPSS Ortaöğretim sınav ve başvuru tarihi...
 
2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS Ortaöğretim sınav başvurusu 15-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Bu tarihlerde başvuru yapamayanlar için ÖSYM bir günlük geç başvuru süreci başlatacak. 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvuru süreci de ÖSYM tarafından 8 Ekim olarak belirlendi. 
 
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
 
Başvuruların alınmasının ardından KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları da 24 Aralık'ta açıklanacak. 
 
KPSS Ortaöğretim başvuruları ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. 
 

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