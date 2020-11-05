2020 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön lisans sonuçları erken açıklanır mı?

2020 KPSS ön lisans sonuçları merak ediliyor. Sınavına katılan adaylar, memur olabilmek için atama tarihlerinin gelmeden sonuçların bir an önce açıklanmasını istiyor. Gözler, 25 Ekim'de yapılan KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ön lisans sonuçları erken açıklanır mı? KPSS ön lisans sonuçları hakkındaki detaylar…

Memur olmak isteyen adaylar, yeni yayımlanan ilanları kaçırmamak için KPSS ön lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor. Türkiye genelinde 24 Ekim’de, 2 yıllık üniversite mezunlarının katıldığı KPSS ön lisans sınavı sonuçları hakkında araştırma yapıyor, erken açıklanıp açıklanmayacağına dair son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, 2020 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuçları erken açıklanır mı? İşte KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili son durumlar…

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım’da erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR?

KPSS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir bilgi yer almıyor. ÖSYM tarafından verilen takvime sadık kalınacağı düşünülüyor.