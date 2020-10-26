2020 KPSS ön lisans sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin KPSS sorularını yayınlanacağı tarih!

KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim'de gerçekleştirildi. Sınava katılan yüzbinlerce adayın gözü ÖSYM tarafından erişime açılacak KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarına çevrildi. KPSS ön lisans puanı hesaplamaları şimdiden başladı. KPSS ön lisans sınavına giren adaylar memur olabilmek için yeterli puan alıp almayacağını yayımlanacak soru ve cevaplara göre hesaplayacak. Peki, 2020 KPSS ön lisans sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin KPSS sorularını yayınlanacağı tarih!

KPSS soruları ve cevapları 2020 KPSS ön lisans sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavın ardından adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarını bekliyor. Peki, 2020 KPSS ön lisans sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin KPSS sorularını yayınlanacağı tarih!

KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavı sonuçları 26 Kasım'da açıklanacak. KPSS ön lisans sonuçları öncesinde adaylar sınava ilişkin değerlendirmelerini yapıyor. KPSS'den kaç puan alacağını hesaplamak isteyen adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS ön lisans sınav soru ve cevap anahtarını bekliyor. Ancak, KPSS ön lisans sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılamadı. KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarının bu hafta içinde adayların erişimine açılması bekleniyor.