2020-KPSS ön lisans sınavı soru ve cevap anahtarı yayınlandı!

ÖSYM 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı. İşte 2020-KPSS ön lisans sınavı soru ve cevap anahtarı...

25 Ekim'de ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı soru kitap çığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."