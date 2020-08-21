2020 KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? (KPSS ön lisans başvuru yap)

KPSS ön lisans başvuruları için beklenen gün geldi. KPSS ön lisans 2020 kılavuzu yayımlandı. KPPS ön lisans başvurusu başladı, 2 Eylül’de sona erecek. ÖSYM tarafından alınacak KPSS ön lisans başvuruları online ortamda ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Fotoğraf süresi geçen adaylar ise başvurularını ÖSYM büroları aracılığıyla gerçekleştirecek. Peki, KPSS ön lisans başvuru parası ne kadar? KPSS önlisans başvuru nasıl yapılır? İşte KPSS ön lisans başvuru ücreti ve başvuru yapma süreci…

2020 KPSS ön lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS ön lisans başvurusu nereden yapılır? soruları memur olmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Ön lisans mezunu KPSS adayları, 25 Ekim'de yapılacak KPSS sınavı için KPSS ön lisans başvuru tarihlerini dört gözle bekliyordu. Beklenen gün geldi. İşte KPSS ön lisans 2020 başvuru ücreti ve KPSS ön lisans başvuru yap ekranı…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz KPSS Ön Lisans Sınavı 2020-KPSS başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU EKRANI

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Ön lisans başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Fotoğraf geçerlilik süresi dolmayan adaylar bu işlemi online ortam üzerinden gerçekleştirebilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

KPSS ÖNLİSANS 2020 BAŞVURU ÜCRETİ

KPSS ön lisans başvuru ücreti 80,00 TL. Ödemeleri Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) bankalarından yapılabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ

KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde ilan edilecek.

KPSS A VE KPSS B NEDİR?

– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.