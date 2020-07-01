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2020 KPSS memur alımları ne zaman yapılacak? 2020 Kamu personeli alımı ne zaman? KPSS tercih ve merkezi yerleştirme takvimi!

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:23 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 16:51

2020 KPSS tercih ve merkezi yerleştirme takvimi güncellendi. 2020 KPSS memur alımları ile ilgili yeni tarihler açıklandı. Peki, 2020 KPSS memur alımları ne zaman yapılacak? 2020 Kamu personeli alımı ne zaman? İşte 2020 KPSS tercih ve merkezi yerleştirme takvimi!


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı. KPSS ile Kamu Kurum ve Kuruluşları'na alınacak kamu personeli için 2020 KPSS tercih ve merkezi yerleştirme takvimi belli oldu. Peki, 2020 KPSS memur alımları ne zaman yapılacak? 2020 KPSS yerleştirmeleri ne zaman? 2020 Kamu personeli alımı ne zaman? KPSS tercih ve merkezi yerleştirme takvimi 
 
2020 KPSS MEMUR ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı. Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu. KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül’den 13 Kasım’a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti. 
 
 
 
 

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