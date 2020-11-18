2020 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! Kaymakamlık sınavına kaç kişi girdi?

Kaymakamlık sınavı heyecanı sona erdi. Merakla beklenen kaymakamlık sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını 18 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabiliyorlar.
KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA
Kaymakamlık sınavı sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama:
18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2020-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ