2020 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! Kaymakamlık sınavına kaç kişi girdi?

Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 18 Ekim’de gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2020 sonuçları belli oldu. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından sorgulama sayfasına yöneldi. İşte kaymakamlık sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

Kaymakamlık sınavı heyecanı sona erdi. Merakla beklenen kaymakamlık sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını 18 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabiliyorlar.

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA

Kaymakamlık sınavı sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2020-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.



KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ