2020 İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman? MEB TYP ile okullara KPSS'siz personel alıyor!

İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında en az ilkokul mezunu yüzlerce MEB güvenlk görevlisi, MEB bakım, onarım ve temizlik alanında personel alımı yapılıyor. Adayların İŞKUR TYP başvurularını 11 Ağustos'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2020 İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman? İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? İşte İŞKUR TYP başvuruları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Programları (TYP) alımları başladı. İŞKUR personel alımları MEB bakım onarım ve temizlik, MEB Güvenlik, Çevre temizliği, MEB çevre düzenlemesi, alanlarında yapılacak. 2020 İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman? İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? İşte İŞKUR TYP başvuruları...

Toplum Yararına Programları (TYP) alımı iş ilanları güncel olarak İŞKUR tarafından yayımlanıyor. TYP kapsamında İŞKUR tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular 11 Ağustos’a kadar devam edecek. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekiyor. İŞKUR aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı 'na alım yapılacak iller ve kadrolar şu şekilde:

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor. MEB TYP alımlarında son başvuru tarihi 11 Ağustos.

MEB TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.

MEB TYP İLE HANGİ İLLERDE PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

- DÜZCE

- ÇANKIRI

- MUŞ

- BİNGÖL

- KAHRAMANMARAŞ

- ÇANAKKALE

- ÇORUM

TYP İLE ÇALIŞACAK PERSONEL ALIMI NASIL YAPILIYOR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunuyor. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif ediliyor. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

- Kadınlar,

- 35 yaş üstü bireyler,

- Engelliler,

- Eski hükümlüler,

- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz. TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘"ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

TYP İLE ALINAN PERSONELİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ

TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

- Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye

- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.