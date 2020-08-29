2020 İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı giriş belgesi! meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi

Bursluluk sınavı giriş yerleri belli oldu. MEB tarafından ilkokul ve ortaöğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrencilere destek amacıyla yapılan bursluluk sınavı 5 Eylül’de açıklanacak. Bursluluk sınavına günler kala 5,6,7 ve 9,10 ve 11. sınıfların gireceği bursluluk sınav giriş belgesi erişime açıldı. İşte bursluluk sınavı giriş belgesi 2020…

Bursluluk sınavı giriş belgesi erişime açıldı. 6 Haziran’da yapılması gereken sınav Koronavirüs nedeniyle 5 Eylül’de yapılacak. Sınav az bir süre kala, sınav giriş yerleri açıklandı. İşte Bursluluk sınav yeri 2020 sorgulama ekranı…

İOKB SINAV YERİ GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgesi MEB tarafından 'meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak açıklamanın ardından belli oldu.

MEB GİRİŞ SAYFASI

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak." dedi.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava katılacak tüm adaylara toplamda 100 soru sorulacak. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru için, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Sonuçlar ise 28 Eylül 2020 günü ilan edilecek.

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.