2020 il içi atama sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları 2020 nereden sorgulanacak, hangi iller belli? (İl içi tayin sonuçları 2020)

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme tarihi dün saat 13.30’a kadar uzatılınca, gözler il içi tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin il içi yer değiştirmeleri Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacak. Yerleştirmeler ise valilikçe yapılacak. İl içi yer değiştirme sonuçları için heyecan dorukta. Peki, İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEB il içi tayin sonuçları 2020 belli oldu mu? İl içi atama sonuçları açıklayan iller var mı? İşte İl içi atama sonuçları 2020 hakkında merak edilenler…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Temmuza’da başlayan il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları dün sona erdi. İl içi yer değiştirme sonuçları hakkında MEB yaptığı açıklamada, il içi tayin başvuruları dün 13.30'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Başvurular sona erince, il içi yer değiştirme sonuçları için gözler valiliklere ve Milli Eğitim Müdürlüklerine çevrildi. İl içi atama sonuçları 2020 açıklandı mı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller belli mi? İşte İl içi tayin sonuçları 2020 detayları…

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

MEB'in il içi yer değiştirme duyurusunda yer alan bilgilere göre MEB il içi tayin başvuru sonuçları valilikler tarafından yapılacak. Kılavuzda "İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır" ifadesi yer alıyor. İl içi atamalar hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN BELLİ OLUR?

MEB il içi tayin sonuçlarının, 28 Temmuz ve 29 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre İl içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüklerince açıklanacak. Her İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl içi tayin yerleştirme sonuçlarını kendisi açıklayacağı için takvimde belirtilen süre geçerli olacak. Aynı zamanda başvurunun uzatılmasından kaynaklı gecikme yaşanabilir.

Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyuru sayfası takip edilmelidir.