2020 güz dönemi AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Online AÖF sınav tarihleri ve saatleri…

AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 12 Aralık Cumartesi ve 13 Aralık Pazar günleri online yapılacak AÖF güz dönemi ara sınavlarına ilişkin sınav giriş belgesi şartı koşuldu. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınavlarına katılacak öğrenciler ise online yapılacak sınav için giriş belgelerini nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. AÖF sınav giriş belgesi de 1 Aralık tarihinde erişime açıldı. Peki, AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF sınav tarihleri ve saatleri…

Üniversite eğitimini dışarıdan açık okuyan öğrenciler 12-13 Aralık tarihinde güze dönemi sınavı olacak. AÖF sınav için giriş belgesi şart koştuğundan öğrenciler sınav giriş belgeleri hakkında yoğun bir araştırmaya başladı. AÖF sınav giriş yerleri https://aof.anadolu.edu.tr/ogrenci adresinde yer alacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacağı açıklandı.

2020-2021 AÖF sınav takvimi

2020-2021 güz dönemi AÖF vize sınavları 12-13-14 Aralık 2020 ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek. (çevrimiçi), 2020-2021 güz dönemi final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. 2020-2021 bahar dönemi vize sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2020-2021 Bahar dönemi final sınavları 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.

Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ DETAYLARI

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi’ sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri’ kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi’ sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır’ butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

AÖF ERTELENDİ Mİ?

AÖF sınavlarının ertelendiğine dair herhangi bir açıklama henüz yok. Sınav giriş bilgileri ise yayımlandı.

Öte yandan dün kurumdan "2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Türkçe Muafiyet Sınavı Duyurusu geldi." işte detaylar...

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Türkçe Muafiyet Sınavı Duyurusu

Yükseköğretime geçiş ve yerleştirme sınavı (ANADOLUYÖS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans ve lisans programlarına yerleşip Türkçe Yeterlilik belgesi/sertifikası olmayan yabancı ülke vatandaşı öğrenciler için Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANADOLU TÖMER) tarafından Muafiyet Sınavı 04 Aralık 2020 Cuma günü saat 10:00 ile 18:00 arasında https://esinav.anadolu.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.